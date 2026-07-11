La selección española batió otro récord al vencer 2-1 a Bélgica en cuartos del Mundial 2026 y avanzar a semifinales.

Según Stats Foot, De la Fuente es el primer seleccionador europeo invicto en sus primeros 13 partidos en grandes torneos: 12 victorias y un empate.

Ocurrió en este Mundial, tras empatar con Cabo Verde en el debut de la fase de grupos.

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Opta añade que es el técnico con la racha más larga sin perder en Mundiales y Eurocopas.

Los números también resaltan a la joven estrella Lamine Yamal, quien sigue dejando huella con la Roja.

Según Stats Foot, España ha ganado los 11 partidos en los que ha sido titular, tanto en Mundiales como en Eurocopas, manteniendo un récord perfecto con la camiseta nacional.

La selección española se medirá a Francia el martes en semifinales.