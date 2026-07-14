De la Fuente: «Francia es una de las mejores selecciones del mundo; España es la mejor»

Luis de la Fuente, seleccionador de España, analiza la victoria en semifinales ante Francia: «Es difícil explicar lo que siento. Algo muy parecido a la felicidad, al orgullo, a todo el trabajo realizado junto a este grupo extraordinario. Hemos hecho todo lo mejor que podíamos y solo nos falta un paso».









«Siento mucha tensión y responsabilidad. Se necesita tiempo para asimilar esto. Hace cuatro años empezamos con una idea que nos trajo hasta aquí. Estoy orgulloso».





Sobre la victoria ante Francia

«Hoy jugábamos contra una de las mejores selecciones del mundo, pero frente a ellas estaba la mejor: la mía. Mis chicos lo han dado todo en el campo».