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De la Fuente: «Francia es una de las mejores selecciones del mundo; España es la mejor»

Francia vs España
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Luis de la Fuente, seleccionador de España, analiza la victoria en semifinales ante Francia: «Es difícil explicar lo que siento. Algo muy parecido a la felicidad, al orgullo, a todo el trabajo realizado junto a este grupo extraordinario. Hemos hecho todo lo mejor que podíamos y solo nos falta un paso».



«Siento mucha tensión y responsabilidad. Se necesita tiempo para asimilar esto. Hace cuatro años empezamos con una idea que nos trajo hasta aquí. Estoy orgulloso».


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Sobre la victoria ante Francia

«Hoy jugábamos contra una de las mejores selecciones del mundo, pero frente a ellas estaba la mejor: la mía. Mis chicos lo han dado todo en el campo».

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