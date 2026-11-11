Luis de la Fuente, seleccionador de España, salió al paso de las críticas e insinuaciones dirigidas a Lamine Yamal, después de que algunos pusieran en duda las ganas de la estrella del Barcelona de incorporarse a la concentración de "La Roja" de cara al partido ante República Checa en la Liga de Naciones de la UEFA, mañana jueves, o hablaran de que recibía un trato especial en comparación con el resto de los jugadores.
De la Fuente se mostró visiblemente molesto en la rueda de prensa de este miércoles cuando le preguntaron sobre quienes creen que Yamal se "escaqueó" de la selección, y respondió: "Hablar desde el desconocimiento es lo más triste y lamentable de la vida".
El seleccionador de España aclaró que la ausencia de Yamal no fue una decisión del jugador para alejarse de la selección, sino que se debió a un problema físico, señalando: "Lamine tuvo una lesión y notó molestias en la rodilla. Fue a hacerse el tratamiento habitual y le descubrieron líquido en la rodilla y una inflamación. Eso requería descanso".
Y añadió, según destacó el diario "As": "Nuestros servicios médicos, en coordinación con sus servicios médicos, y yo decidimos que lo mejor era que se quedara en su casa y se entrenara con su club, para incorporarse con nosotros el viernes. ¿Ha quedado claro?".
"No tiene ningún privilegio"
De la Fuente no se detuvo ahí, ya que se enfrentó de forma clara a los comentarios que aseguran que Yamal goza de privilegios especiales dentro de la selección, insistiendo en que el jugador recibe el mismo trato que todos sus compañeros.
Dijo: "Yo estoy para aclararlo dentro del vestuario. A eso me refiero con los sofistas, yo estoy para aclararlo. No tiene ningún privilegio".
Y continuó: "Habríamos hecho lo mismo con cualquier otro jugador. No me molesta. Echamos de menos a todos los jugadores que no están con nosotros. Esto es el fútbol, y esto son las lesiones".
El seleccionador español también afirmó que la situación de Yamal y la de su compañero Mikel Oyarzabal van por buen camino, señalando: "He hablado con Lamine Yamal y con Oyarzabal, y la evolución es buena. Está realizando una serie de ejercicios y creemos que estará con nosotros el viernes".
De la Fuente: "No soporto la mentira y la invención"
El seleccionador de España volvió a expresar su enfado por las noticias e insinuaciones en torno a Yamal, insistiendo en que lo que más le molesta es la difusión de informaciones que califica de inexactas.
Dijo: "Hay cosas que me llegan, y lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, de credibilidad y la invención. Ante eso, intento mostrar la verdad".
Y añadió: "Por eso a veces digo más cosas de las que debería. Es mi manera de mostrar la realidad, a través de los datos. No soporto a las personas que intentan engañarte y mentirte".
¿Qué hay de la ausencia de Rodri?
De la Fuente también abordó el impacto de la ausencia de Rodri en el estilo de juego de la selección española, al considerar que cada jugador posee cualidades que no se pueden sustituir por completo.
Dijo: "Todos tienen cualidades parecidas, pero cada detalle es insustituible. Para mí, el mejor jugador del mundo en esa posición es Rodri, y Zubimendi es el segundo".
Y añadió: "Zubimendi nos resulta muy útil y nos da lo que el equipo necesita, aunque sea de una manera diferente".
43 partidos sin derrota: el objetivo, el 44
El seleccionador español habló de la racha actual de la selección, que ha llegado a 43 partidos consecutivos sin derrota, insistiendo en que el equipo no quiere conformarse con lo logrado y apunta a ganar a la República Checa mañana.
Dijo: "Hay que buscar todos los puntos de motivación. Ya tenemos un gran estímulo y queremos asegurar la pelea por el primer puesto con Inglaterra".
Y añadió: "Hablaba de la ambición de este grupo. Queremos seguir logrando hitos. Nadie esperaba que llegáramos a 35 partidos, pero después de haber llegado a 43, queremos llegar a 44".
Postura ambigua sobre la portería
De la Fuente se negó a desvelar la identidad del portero que será titular en el partido, diciendo con tono irónico: "Si te digo que sí o te digo que no, ya lo he desvelado. Voy a ser original".
Después añadió: "Pongamos a quien pongamos, lo hará bien. No conocía a Vallés, pero encaja con nuestra filosofía. En dos días se ha convertido en uno de los nuestros. Eso me hace muy feliz. Y Álvaro, entendiendo el contexto, también se ha convertido en uno más".
De la Fuente elogió de forma especial a Unai Simón, al que describió como "el mejor portero del mundo", además de alabar su carácter y su evolución desde que lo conoció cuando tenía dieciséis o diecisiete años.
España no piensa en Inglaterra
De la Fuente subrayó que el próximo duelo ante Inglaterra no afecta a la concentración de la selección antes del encuentro frente a la República Checa, diciendo: "No, porque queremos ganar mañana. Solo existe este partido".
Y añadió: "Es muy importante, porque no sabemos qué resultado logrará Inglaterra en su partido de mañana. Tenemos que salir a ganar".
Y reveló que Aymeric Laporte no se entrenará por un proceso vírico, añadiendo que el cuerpo técnico aún no sabe si estará disponible para el partido.
"El seleccionador checo es mi maestro"
El seleccionador de España advirtió de la dificultad de medirse a la República Checa, insistiendo en que el anterior partido entre ambas selecciones en España no fue fácil.
Dijo: "El partido que jugamos en España fue difícil de resolver. Tienen un buen equipo, y lo demostraron ante nosotros. Aquí mañana, ante su afición, el partido será muy complicado".
También elogió a Santi Denia, seleccionador de la República Checa, diciendo: "Es mi amigo, y he hablado con él esta mañana. Lo conozco bien y he aprendido mucho de él. Me enseñó a ser seleccionador. Hará un gran trabajo".
¿Quién heredará el dorsal número 10?
En cuanto al futuro del dorsal número 10 que lleva Dani Olmo, De la Fuente dijo que habló con el jugador la semana pasada y que su estado iba mejorando.
Y aclaró: "Los números los eligen los jugadores según la antigüedad. A mí no me importa, y no tengo ninguna obsesión con ello. No sé quién elegirá el número".
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Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.
Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.
A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.
Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.
El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.
Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.
Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.
En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.
A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:
– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva
También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.
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El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.
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