De La Fuente: «Criticar a Rodri es un insulto... ¡Y no os atreváis a hacerlo con los demás!»

Luis de la Fuente, seleccionador español, defendió a Rodri de críticas que tildó de «insultantes» tras el empate ante Cabo Verde y afirmó que el equipo mejorará contra Arabia Saudí.

La campeona de Europa tropezó con Cabo Verde, debutante en el torneo, y todas las selecciones del Grupo H suman un punto antes de la jornada del domingo.

La prensa española cuestionó sus decisiones sobre la alineación y los cambios, ya que situó a Gavi y Ferran Torres como extremos y retrasó el primer cambio hasta el minuto 71 pese a buscar el gol de la victoria. También se cuestionó el rendimiento de Rodri, estrella del Manchester City y ganador del Balón de Oro, a quien se acusó de ralentizar el juego.

De la Fuente declaró a Cadena Cope: «Me parece muy ofensivo que digan eso del mejor jugador del mundo. ¿Lo dirían de otros considerados los mejores? No creo».

De La Fuente añadió: «Pero como es español, decimos cosas de nuestros jugadores que no decimos de los demás... Rodri es el mejor jugador del mundo. Y aunque solo esté al 50 % de su forma, es mejor que la mayoría de los centrocampistas del mundo. Nos aporta claridad, visión y equilibrio; Rodri es una fuente de inspiración para nosotros».

De La Fuente había asegurado que Lamine Yamal estaba en «perfectas condiciones», pero lo lanzó al campo en el 71; el joven del Barcelona brilló al instante.

Persisten las dudas sobre la forma física de Nico Williams, Víctor Muñoz —fichaje reciente del Liverpool— y Mikel Merino, aunque el seleccionador aseguró que recuperarán su nivel a tiempo.

De la Fuente añadió: «No hay motivo para preocuparse, estarán ahí cuando los necesitemos. El domingo tendrán más minutos y, en el tercer partido contra Uruguay, estarán mucho mejor».

De la Fuente añadió: «En la última Eurocopa (ganada por España en 2024), Dani Olmo llegó lesionado; podría haberse quedado en casa, pero decidimos arriesgarnos y terminó como máximo goleador; ahora nadie lo recuerda, pero yo sí».

Yamal llegó al torneo recuperándose de una lesión muscular sufrida en abril con el Barcelona, y De la Fuente aún no confirma si será titular contra Arabia Saudí o volverá a salir desde el banquillo.

De la Fuente concluyó: «Lo valoraremos; los partidos se deciden en la segunda parte, ya que no hay muchos que se ganen en los primeros 45 minutos. Analizaremos si le conviene ser titular o aprovechar su frescura en los últimos minutos, cuando puede ser decisivo; todo dependerá del desarrollo del partido».