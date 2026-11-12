Compartir Sigue a GOAL en Google

La selección española publicó su alineación titular para enfrentarse a la República Checa dentro de la competición de la Liga de las Naciones de la UEFA, una alineación joven, atrevida, que no conoce el miedo, liderada por una nueva generación que quiere demostrar que el futuro de La Roja ya ha comenzado.

Anuncios

Encabezó la alineación la estrella Fermín López, como si resumiera el estado de toda la selección española antes del pitido inicial, con el lema «Vamos España», que incendió las redes sociales en cuestión de minutos.

La alineación elegida por De la Fuente, seleccionador de España, fue la siguiente:

Portería: Unai Simón.

Defensa: Pedro Porro - Pau Cubarsí - Dean Huijsen - Marc Cucurella.

Centro del campo: Martín Zubimendi - Fabián Ruiz - Fermín López.

Anuncios Anuncios

Ataque: Álex Baena - Ferran Torres - Yéremy Pino.

Related Topics

Próximos partidos CZE UEFA Nations League A 14:45 ESP Ver

La elección de estos nombres no fue aleatoria, pues el seleccionador español quiso enviar un mensaje: que el equipo no depende de un solo nombre, sino de un sistema colectivo, y que la oportunidad está al alcance de todo aquel que demuestre su valía en los entrenamientos y los partidos.

Además, la presencia de nombres como Cubarsí, Huijsen y Fermín en el once titular confirma que España vive una etapa de auténtica renovación, después de que la nueva generación lograra conquistar títulos y devolverle el prestigio a la selección.

Anuncios

La presencia de Unai Simón como capitán del equipo tiene un significado especial, pues el veterano guardameta ya no es un simple portero, sino que se ha convertido en un líder dentro y fuera del campo, y en una voz de experiencia en medio de un grupo de jóvenes entusiastas. Por su parte, Cucurella, Cubarsí y Huijsen representan una línea defensiva que combina la fuerza física con la capacidad de construir el ataque desde atrás, algo que se ha convertido en un rasgo distintivo del fútbol español moderno.

En el centro del campo, todas las miradas estarán puestas en Fermín López, quien en poco tiempo pasó de ser una promesa prometedora a ser un jugador fundamental en su club y en su selección. Su capacidad para conectar las líneas, moverse sin balón y rematar desde fuera del área lo convierten en una de las armas más importantes de España en este partido. A su lado, Zubimendi aportará el equilibrio necesario, mientras que Fabián aportará la experiencia y la calma en la gestión del ritmo de juego.

Anuncios

En cuanto al ataque, Ferran Torres, Baena y Yéremy representan una nueva generación de extremos veloces, que no dejan de moverse y presionan la defensa rival desde el primer instante. Se espera que la selección española se apoye en la posesión, la presión tras pérdida y el juego rápido por las bandas para romper la defensa checa, conocida por su solidez y organización.

El partido ante la República Checa adquiere una importancia especial en la Liga de Naciones de la UEFA, porque no es un simple encuentro de fase de grupos, sino una verdadera prueba del carácter de la selección y de su capacidad para lidiar con la presión; la República Checa es un equipo que no se rinde fácilmente, cuenta con una afición entusiasta y un alto espíritu de lucha, pero España afronta el choque con la confianza de un campeón y con una generación que quiere escribir su propia historia.

Anuncios

Puede que esta alineación sea el inicio de una nueva etapa, una etapa que no se apoya en el pasado, sino que mira al futuro. Una alineación que le dice al mundo: España no deja de producir talentos, no teme apostar por los jóvenes y no conoce más que un único idioma: el de la victoria.