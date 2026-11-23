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Varios medios han desvelado los inesperados entresijos de la victoria del Al Ahli sobre su rival, el Al Nassr, por 3-1 en el clásico de la Liga Profesional Saudí Roshn.

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Según el portal Erem News, que cita el programa «Jawla Murtadda», la dirección técnica del partido no recayó solo en el entrenador croata Marino Pušić: las estrellas del Al Ahli desempeñaron un papel clave en el diseño de la táctica y en la toma de decisiones técnicas.

De acuerdo con lo que contó «Jawla Murtadda», varios jugadores del Al Ahli acordaron antes del encuentro dejar fuera de la alineación al mediocentro ucraniano Artem, una medida con la que buscaban ofrecer el mejor rendimiento posible.

Pero la cosa no quedó ahí. Los futbolistas asumieron la mayor parte de la planificación del partido, mientras que el portero senegalés Edouard Mendy ejerció de líder real sobre el terreno de juego, dando indicaciones a sus compañeros y controlando el ritmo del juego.

Los jugadores del Al Ahli afrontaron el choque con una gran determinación y entusiasmo, algo que se reflejó claramente en su nivel futbolístico. Así sentenciaron el resultado y elevaron el casillero del equipo hasta los 24 puntos, en la cuarta posición de la clasificación de la Liga Profesional Saudí Roshn, mientras que el Al Nassr se quedó estancado en 28 puntos, en la segunda plaza, empatado con el Al Qadsiah.

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Estos detalles plantean grandes interrogantes sobre las competencias reales del técnico Pušić, que vive bajo una creciente presión de la afición y de los medios por la irregularidad de los resultados, en un contexto en el que cada vez son más las informaciones que apuntan a su salida.