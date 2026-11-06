El exentrenador del club alemán Leipzig entró en la lista de candidatos para dirigir al Al-Ahli saudí durante el próximo periodo, como sucesor del técnico neerlandés Marino Pusic.

Informes de prensa habían revelado el deseo de la directiva del Al-Ahli de poner fin a la etapa de Pusic, ante los resultados negativos que sufre el equipo últimamente, si bien el aspecto económico representa el mayor obstáculo en este asunto.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" afirmó que el nombre del entrenador alemán Uli Werner volvió a la mesa del Al-Ahli, con el fin de estudiar la posibilidad de contratarlo para dirigir al equipo en el tiempo que resta de la temporada.

Werner estuvo cerca de dirigir al "Al-Raqi" el pasado agosto, tras la dimisión de su compatriota Matthias Jaissle de su cargo menos de dos semanas antes del inicio de la temporada.

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A pesar de que el entrenador alemán aceptó la oferta inicial del Al-Ahli, cuyo valor ascendía a 11 millones de euros anuales, acabó por echarse atrás en su decisión debido a su deseo de tomarse un descanso.

El Al-Ahli se vio obligado entonces a contratar a Marino Pusic para dirigir al equipo, pero este no ha logrado ganarse la confianza de la afición hasta el momento.

Desde que asumió la dirección del conjunto de Yeda, Pusic ha disputado 18 partidos, en los que ha conseguido 11 victorias, frente a dos empates, mientras que ha cosechado la derrota en 5 ocasiones.

Cabe recordar que Werner abandonó el banquillo del Leipzig de forma sorpresiva tras el final de la pasada temporada, después de dirigir al equipo durante una única campaña, en la que terminó en el tercer puesto de la Bundesliga y se despidió de la Copa en los cuartos de final.