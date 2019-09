De la Cruz: "Obviamente que no es una revancha: lo de Madrid no se va a repetir"

El volante de River habló de la serie de semis de Libertadores ante Boca. Además, remarcó la importancia de Gallardo para su buen momento actual.

A sólo semanas de que se comiencen a jugar las semifinales de la Copa Libertadores, en River tienen más que clara la importancia del nuevo cruce internacional que se viene ante Boca. Sin embargo, ya a 9 meses de la final de Madrid, cada vez que a un integrante del plantel millonario le toca enfrentar un micrófono, no falta la respuesta en la cual se resalta que esta serie con el Xeneize no tendrá nada de parecida a la que se jugó en diciembre del año pasado en La Bombonera y en Madrid.

El primero en hacerlo fue el entrenador y cabeza del grupo, Marcelo Gallardo, y sus dirigidos no tardaron en encolumnarse detrás de esa idea. Tal es el caso de Nicolás De la Cruz, protagonista de los cuartos de final ante Cerro Porteño tanto por su conflicto con la Justicia paraguaya como por su aparición goleada en el partido revancha en Asunción.

"Lo tenemos a la vista: no es un partido más, y más en Copa. Como dijo Marcelo, no es una revancha porque el partido que nosotros ganamos en Madrid fue una final y es algo que no se va a volver a repetir", aseguró el mediocampista uruguayo, en declaraciones a Sport890, y agregó: "Obviamente que no es una revancha. Ellos lo pueden tomar como revancha, no se lo que hablarán puertas adentro, pero nosotros si bien lo tenemos a la vista siempre decimos que vamos partido a partido y no es un verso...".

En la misma línea, el futbolista de 22 años indicó que "va ser una linda llave" y se refirió a las intenciones futbolísticas del equipo de Núñez: "Nosotros vamos a buscar sacar ventaja frente a nuestra gente, pero también en cancha de ellos. Siempre buscaremos ser protagonistas porque ése es nuestro estilo de juego".

Por último, De la Cruz habló de su momento actual y de la importancia del entrenador en su notable mejora: "Me siento muy afianzado en River, en su estructura de juego y lo disfruto mucho. Gallardo le da mucha importancia al trabajo: llegamos a desayunar y él ya está, nos vamos de entrenar y él se queda. Es mucho lo que hace por River. Y en lo personal, Gallardo me potenció y mejoró mucho dentro y fuera del campo de juego. En el posicionamiento, saber correr la cancha, jugar sin pelota que es una de nuestra virtudes".