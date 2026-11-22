Compartir Sigue a GOAL en Google

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, necesitó cerca de dos años y medio para pasar de una política de cautela y calma al enfrentamiento abierto con el Barcelona por el caso Negreira, que se ha convertido en uno de los asuntos más polémicos del fútbol español después de que varias informaciones periodísticas revelaran en febrero de 2023 los pagos del club catalán a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Anuncios

Aunque en un principio el Real Madrid optó por tratar el asunto con cautela y esperar los resultados de las investigaciones judiciales, el tono de Pérez fue cambiando de forma progresiva, hasta convertir al presidente del club blanco en una de las voces más destacadas a la hora de exigir responsabilidades por esos pagos. Además, lanzó un ataque directo contra el Barcelona y las instituciones del fútbol español, en un giro que refleja la naturaleza de la relación entre ambos rivales en los últimos años, según informó el diario «Mundo Deportivo».

El 15 de febrero de 2023 marcó el punto de partida, cuando la emisora «SER Catalunya» publicó su primera información sobre el caso. A partir de ahí se desató una ola de polémica sobre la naturaleza del dinero que el Barcelona pagó a empresas vinculadas a Negreira, quien ocupó el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en España. El asunto sigue sometido a procedimientos judiciales.

La primera postura oficial del Real Madrid no llegó hasta el 25 de febrero de 2023, diez días después de que saliera a la luz el caso. Ese día habló Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club, quien subrayó la necesidad de respetar los procedimientos legales y esperar a que concluyeran las investigaciones de la Fiscalía para determinar lo ocurrido, sin lanzar acusaciones directas contra el Barcelona.

El 26 de mayo de 2023, el Real Madrid se personó oficialmente en la causa como parte, después de que LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol aprobaran su participación en marzo de ese mismo año. Así, el club blanco pasó a formar parte del proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias de los polémicos pagos.

Anuncios Anuncios

Pese a este paso, Florentino Pérez no estaba dispuesto entonces a librar un enfrentamiento abierto con el Barcelona, algo que quedó patente durante la Asamblea General del Real Madrid del 24 de noviembre de 2024. En ella, el presidente omitió el caso Negreira en su discurso y solo lo abordó después de que un socio le preguntara al respecto durante el turno de debate.

Related Topics

La respuesta de Pérez en aquel momento resultó sorprendente, teniendo en cuenta la magnitud de las acusaciones y la polémica que rodeaba el caso , ya que abogó por la colaboración entre el Real Madrid y el Barcelona: «El Barcelona y el Real Madrid tienen que colaborar, y lo digo con toda sinceridad. Tenemos que recordar que es uno de los clubes más grandes del mundo. ¿Por qué enfadarnos?». Un mensaje que reflejaba su deseo de mantener cierta calma con el eterno rival.

Sin embargo, esa postura no duró mucho. La Asamblea General del Real Madrid del 23 de noviembre de 2025 supuso un giro evidente en el discurso de Pérez, ya que el caso Negreira se convirtió en un eje central de su intervención, en la que lo mencionó nueve veces. Frente a su postura anterior, en la que había defendido la colaboración con el Barcelona, quedó claro que la relación entre ambas partes había entrado en una fase más tensa.

Anuncios

Pocas semanas después, concretamente el 15 de diciembre de 2025, Pérez ofreció una rueda de prensa con motivo de la Navidad en la que endureció su tono sobre el caso y lo calificó como el escándalo más grave de la historia del fútbol. Sus palabras confirmaron que el presidente del Real Madrid ya no se limitaba a esperar los resultados de las investigaciones, sino que había adoptado un discurso claramente ofensivo contra el Barcelona y las instituciones encargadas de dirigir el fútbol español.

El año 2026 trajo un nuevo cambio en la postura institucional del Real Madrid. El anuncio oficial, el 7 de febrero, del fin del proyecto de la Superliga europea, que Pérez lideró durante años, fue uno de los hitos más destacados que pusieron de manifiesto el cambio de enfoque del club en su relación con el Barcelona, aunque esta decisión no estuviera directamente relacionada con el caso Negreira.

Anuncios

La muestra más reciente de este giro llegó en la Asamblea General del Real Madrid del 21 de noviembre de 2026, en la que Pérez dedicó cerca de 12 minutos de su discurso a hablar del caso Negreira, del Barcelona, de la Federación Española, de los árbitros y de LaLiga, y aseguró que el club blanco no renunciará a exigir que se conozca la verdad y que todos los responsables rindan cuentas.

«No voy a parar. El caso Negreira no puede quedar impune. No es un problema solo del Real Madrid. Puede que seamos las principales víctimas, pero es un fraude generalizado que ha afectado a todas las competiciones nacionales e internacionales. No pararé hasta que todos los responsables rindan cuentas», afirmó Pérez durante la Asamblea, en un mensaje que supuso una nueva escalada contra el Barcelona y las instituciones del fútbol español.

Anuncios

El presidente del Real Madrid añadió que su club es el único interesado en desvelar la verdad del caso y señaló que la entidad blanca ha sufrido sus consecuencias desde que él asumió la presidencia. Además, recurrió a una serie de estadísticas relacionadas con las decisiones arbitrales que, a su juicio, respaldan su postura sobre lo que ha padecido el Real Madrid en los últimos años.

Pérez se apoyó en cifras sobre los partidos con superioridad o inferioridad numérica y señaló que el Barcelona ha disputado 862 encuentros con superioridad numérica, frente a 80 partidos en los que el Real Madrid jugó con inferioridad numérica. También habló de los 42 goles anulados al Real Madrid mediante el videoarbitraje (VAR), frente a los 19 del Barcelona.

Anuncios

No era la primera vez que Pérez recurría a los números para expresar su malestar con el arbitraje. Ya el 12 de mayo, al anunciar la convocatoria de elecciones a la presidencia del Real Madrid, aseguró que su equipo merecía haber ganado más títulos de Liga durante su mandato: «Durante mi presidencia he ganado siete Ligas, y podrían haber sido 14, porque las tenía. Me las robaron».

De este modo, la comparación entre las declaraciones de Pérez en noviembre de 2024 y su discurso de noviembre de 2026 revela el largo camino recorrido por el presidente del Real Madrid en su relación con el Barcelona. De abogar por la colaboración y evitar la escalada, ha pasado a exigir abiertamente responsabilidades y a emplear un lenguaje duro contra el eterno rival. El caso Negreira se ha convertido así en uno de los principales focos de conflicto entre ambos clubes, a la espera de lo que deparen los procedimientos judiciales en los próximos meses.