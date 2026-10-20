La relación entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona ha experimentado un giro radical, después de que ambos clubes pasaran de una aguda disputa que se prolongó durante años a una estrecha asociación, coincidiendo con el esperado enfrentamiento entre ellos, este martes, en un espectáculo futbolístico excepcional en el estadio Parque de los Príncipes.

Según el diario español As, ambos clubes se han convertido en socios inseparables dentro de la Asociación de Clubes Europeos, anteriormente conocida como Asociación de Clubes Europeos Profesionales, a cuyas actividades el Barcelona ha vuelto a sumarse.

Asimismo, la relación entre Joan Laporta y Nasser Al-Khelaïfi, quienes intercambiaron acusaciones y desencuentros durante años, se ha transformado en abrazos, en medio de especulaciones sobre la posibilidad de que el presidente del club catalán asuma el cargo de vicepresidente de la Asociación durante la asamblea general prevista para la próxima temporada, tras el regreso del Barcelona al círculo de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

La relación entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain llegó a su punto de ruptura durante la temporada 2016-2017, después de que la competencia entre ambos clubes se limitara a intentar captar a algunos jugadores, entre ellos el brasileño Marquinhos.

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Pero el Barcelona anunció en noviembre de 2016 el fin de su relación con Qatar Airways, el principal patrocinador del club en aquel momento, y la firma de un acuerdo con la empresa Rakuten, gracias a la amistad que unía a Gerard Piqué con Hiroshi Mikitani.

Y aunque el entonces presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, era una prolongación de la política de Sandro Rosell, quien había cerrado el acuerdo de patrocinio con el emirato del Golfo, se dio cuenta del malestar de la afición del club con esa asociación y decidió ponerle fin. Esta decisión no gustó a Qatar y, por consiguiente, al Paris Saint-Germain.

Esa misma temporada ambos equipos se enfrentaron en los octavos de final de la Liga de Campeones, cuando el Paris Saint-Germain arrolló a su invitado, el Barcelona, por 4-0 en el estadio Parque de los Príncipes, antes de que el conjunto catalán diera la vuelta a la tortilla en el partido de vuelta en el Camp Nou, logrando la histórica victoria por 6-1.

Nasser Al-Khelaïfi mostró una enorme furia hacia sus jugadores, así como hacia la actuación del árbitro Aytekin, al afirmar: «El resultado debería haber sido diferente».

Y al verano siguiente, el diario Mundo Deportivo publicó una portada con el título «Es hora de Verratti», tras un acuerdo con el centrocampista italiano en Formentera, donde Bartomeu pasaba también sus vacaciones.

La portada provocó la ira de Al-Khelaïfi, quien la vinculó a una maniobra del presidente del Barcelona, y no se limitó a rechazar permitir la marcha del jugador, sino que le renovó el contrato y le exigió poner fin a su relación con su agente Donato Di Campli, quien había declarado, en un intento de presionar para el traspaso de su representado: «Verratti es prisionero del Emir».

Y en silencio, el Paris Saint-Germain preparaba una respuesta vengativa muy dolorosa, pues poco después pagó el valor de la cláusula de rescisión del contrato de Neymar, que ascendía a 222 millones de euros, tras reuniones secretas con el padre del jugador en São Paulo y Mallorca.

Neymar era entonces, sin duda, uno de los mejores jugadores del mundo y el claro heredero de Lionel Messi dentro del Barcelona, y su marcha supuso un gran golpe para el club catalán, además de allanar el camino para el declive de su imperio en los años posteriores.

La guerra fría entre ambos clubes se prolongó durante años y vivió episodios menos intensos, entre ellos el traspaso de Xavi Simons, una de las más destacadas promesas de la academia de La Masia, al Paris Saint-Germain en 2019.

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Pero el conflicto se reavivó con fuerza en 2021, durante la campaña electoral a la presidencia del Barcelona, cuando a Laporta, que seguía siendo candidato pese a ser el favorito para ganar, le llegaron noticias sobre una maniobra del club francés para fichar a Messi.

Laporta aprovechó aquellas noticias para comparar la filosofía de ambos clubes, al afirmar: «Nosotros somos un club propiedad de los socios, mientras que ellos son un club que pertenece a un Estado».

También puso en duda la capacidad de Al-Khelaïfi para fichar a la estrella argentina, y añadió: «No sé si pueden permitirse esta operación, pues me han informado de que registran grandes pérdidas».

Por su parte, Al-Khelaïfi respondió que el contrato de Messi terminaba en junio y que el jugador era libre de negociar con cualquier parte que quisiera, y el asunto acabó, por las razones que fueran, con el traspaso de la Pulga a París.

Antes de eso se había producido un encuentro directo entre Laporta y Al-Khelaïfi en el estadio Parque de los Príncipes, durante el primer viaje del presidente del Barcelona en su segundo mandato.

El ambiente estaba tan cargado que la tensión resultaba claramente palpable, y el conflicto entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona no se limitó a Messi, sino que se extendió también a Lamine Yamal, después de que el club parisino agitara en 2024 una oferta valorada en 200 millones de euros para ficharlo.

Nunca quedó claro si la oferta llegó oficialmente al despacho de Laporta, pero el presidente del Barcelona reconoció que le llegaron noticias sobre el interés de París en el jugador, como es natural, a través de su célebre agente Jorge Mendes.

Todo empezó a cambiar hace poco más de un año, cuando Joan Laporta comenzó a alejarse gradualmente del proyecto de la Superliga europea. Y el 8 de octubre de 2025 abrazó a Nasser Al-Khelaïfi en la terraza del hotel Cavalieri, en la capital italiana, Roma, donde el presidente del Barcelona asistió a la cena de la gala oficial de la Asociación de Clubes Europeos invitado por ella, y luego decidió permanecer en la Asociación.

El apretón de manos entre ambos hombres supuso un punto de inflexión decisivo, pues desde entonces ambos clubes han trabajado en reforzar su relación, incluso en los asuntos relacionados con el traspaso de jugadores entre ellos.

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Y en enero de 2026, Dro Fernández se trasladó a París tras alcanzarse un acuerdo con el club francés, en un movimiento que fue uno de los que más disgustó a Hansi Flick desde que asumió el banquillo del Barcelona, dada la posición especial que el jugador ocupa para el técnico alemán.

Y en lugar de entrar en un nuevo enfrentamiento, Laporta y Al-Khelaïfi acordaron que el Paris Saint-Germain pagara un importe algo mayor por la operación, que ascendió a 8 millones de euros en lugar de los 6 millones del valor de la cláusula de rescisión, para evitar mostrar cualquier desavenencia pública entre ambos clubes.

Un escenario similar se repitió durante el verano, cuando Luis Enrique llamó a Ferran Torres y le comunicó su interés en incorporarlo, antes de que el Paris Saint-Germain pidiera permiso al Barcelona para iniciar las negociaciones, que concluyeron con un acuerdo valorado en unos 50 millones de euros.

Y el estadio Parque de los Príncipes será, este martes, escenario de una nueva imagen que refleja el gran cambio en la relación entre ambos clubes, pues Al-Khelaïfi y Laporta se darán un abrazo en el palco principal, como hicieron en Roma hace un año.

Y tras años de conflicto y desencuentros, el Paris Saint-Germain y el Barcelona se han convertido en amigos íntimos.



