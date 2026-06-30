De la arrogancia desmesurada a los elogios en directo... La leyenda de Holanda se rinde ante Marruecos





El exjugador holandés Rafael van der Vaart vivió un momento embarazoso tras la eliminación de su selección en la ronda de 32 del Mundial 2026 ante Marruecos.

Marruecos avanzó a octavos tras ganar 3-2 en penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en el estadio de Monterrey.

Antes del encuentro, el exjugador holandés declaró: «No es broma, pero todos los marroquíes que no estén a la altura de la selección holandesa jugarán a favor de Marruecos».

Y añadió: «Si Holanda quiere ganar el torneo, no hay por qué preocuparse por Marruecos».

Sus palabras, según Foot Mercato, generaron polémica y quizá mala suerte: Holanda quedó eliminada.

Tras el partido, el exfutbolista elogió a los Leones del Atlas en el canal NOS.

Reconoció: «Sinceramente, Marruecos se mereció la clasificación. Fueron el mejor equipo desde el primer minuto. Estoy muy decepcionado; ha sido un mal partido para la selección nacional».

Y cerró: «Te adelantaste en el marcador, pero luego solo dependiste de la suerte para pasar. Marruecos fue el mejor».