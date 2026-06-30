Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

De la arrogancia desmesurada a los elogios en directo... La leyenda de Holanda se rinde ante Marruecos

Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup
R. van der Vaart
Países Bajos
Marruecos
México

Los Leones del Atlas les dieron una dura lección


 El exjugador holandés Rafael van der Vaart vivió un momento embarazoso tras la eliminación de su selección en la ronda de 32 del Mundial 2026 ante Marruecos.

Marruecos avanzó a octavos tras ganar 3-2 en penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en el estadio de Monterrey.

 Antes del encuentro, el exjugador holandés declaró: «No es broma, pero todos los marroquíes que no estén a la altura de la selección holandesa jugarán a favor de Marruecos».

Y añadió: «Si Holanda quiere ganar el torneo, no hay por qué preocuparse por Marruecos».

Sus palabras, según Foot Mercato, generaron polémica y quizá mala suerte: Holanda quedó eliminada.

World Cup
Canadá crest
Canadá
CAN
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Tras el partido, el exfutbolista elogió a los Leones del Atlas en el canal NOS.

Reconoció: «Sinceramente, Marruecos se mereció la clasificación. Fueron el mejor equipo desde el primer minuto. Estoy muy decepcionado; ha sido un mal partido para la selección nacional».

Y cerró: «Te adelantaste en el marcador, pero luego solo dependiste de la suerte para pasar. Marruecos fue el mejor».

Anuncios