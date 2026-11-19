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Uruguay se ha convertido en una especie de bestia negra eterna para Arabia Saudí en los Mundiales de todas las categorías, tanto en la absoluta como en la sub-17.

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La selección sub-17 de Arabia Saudí perdió por 2-3 ante su homóloga uruguaya en el partido que ambas disputaron este jueves en el estadio Aspire Zone de Doha, la capital catarí, correspondiente a la primera jornada del Grupo D del Mundial sub-17.

La derrota de la sub-17: ¿el principio del fin?

La derrota llegó de forma emocionante. La selección saudí se adelantó dos veces en el marcador, pero el combinado sudamericano logró reengancharse al partido en ambas ocasiones antes de firmar el agónico gol de la victoria a 4 minutos del final del tiempo reglamentario.

El problema es que la selección saudí tuvo la victoria al alcance de la mano, pero una serie de errores individuales inexplicables, sobre todo del portero Abdullah Al Mas, acabaron dándole la vuelta al resultado.

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En el primer gol, el disparo de Pablo Barrero le llegó a las manos a Al Mas, pero el guardameta intentó atraparlo de forma extraña y el balón se le escapó y terminó en la red, a solo un minuto del descanso.

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El tercer gol, el decisivo, llegó tras un disparo desde muy lejos de Facundo Rodríguez que Al Mas pudo haber atrapado, o al menos despejado, pero su extraña reacción permitió que el balón acabara en el fondo de la portería.

La derrota complica la situación de Arabia Saudí en el Grupo D, ya que la deja en tercera posición sin puntos, por delante de Haití, cuarta, solo por la diferencia de goles.

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Si pierde el próximo partido ante Francia, la selección saudí sub-17 tendrá muy complicada la clasificación, y entonces lamentará el partido ante Uruguay, en el que la victoria era perfectamente posible.

Se repite el guion del Mundial 2026

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Ese lamento es exactamente el que persiguió a la selección absoluta de Arabia Saudí, después de no ser capaz de conservar su ventaja ante esa misma Uruguay en su debut en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El partido se disputó el pasado 16 de junio. Arabia Saudí ganó desde el minuto 41 gracias al gol de Abdulelah Al Amri, pero el técnico griego Georgios Donis replegó por completo a su equipo en la segunda mitad y cedió totalmente el balón al conjunto sudamericano, que presionó con todas sus líneas en busca del empate.

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Fruto de esa enorme presión y del gran repliegue saudí, Maximiliano Araújo logró igualar el marcador para Uruguay a 10 minutos del final, después de varias paradas consecutivas del portero internacional Mohammed Al Owais.

Aunque el empate pareció positivo en un primer momento, acabó costándole a Arabia Saudí la eliminación del Mundial. En la segunda jornada perdió, como era de esperar, por 4-0 ante España, por lo que afrontó el partido contra Cabo Verde con la obligación de ganar para clasificarse entre los mejores terceros.

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Ante la enorme presión psicológica y sin otro resultado que le sirviera, Arabia Saudí no logró superar el obstáculo de Cabo Verde y no pasó del empate sin goles, por lo que quedó eliminada del Mundial en la fase de grupos tras terminar última del Grupo H con solo dos puntos.

Ese es precisamente el escenario que teme la selección saudí sub-17 en el Mundial de la categoría, ya que se prevé que pierda ante Francia, lo que significa que estaría obligada a ganar sí o sí cuando dispute el tercer partido ante Haití.

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Mundial 2018: el inicio de la maldición

La maldición uruguaya comenzó hace aproximadamente 8 años, cuando Arabia Saudí se midió por primera vez de forma oficial a Uruguay en el Mundial 2018, celebrado en Rusia.

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El partido correspondía a la segunda jornada de la fase de grupos, después de que Arabia Saudí perdiera en el primer encuentro por 5-0 ante Rusia y de que Uruguay derrotara por 1-0 a Egipto.

La selección saudí afrontó el encuentro con el objetivo de no perder para mantener vivas sus opciones de clasificarse para los octavos de final, pero no lo consiguió: Luis Suárez marcó el único gol del partido en el minuto 23.

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Por culpa de aquella derrota, Arabia Saudí quedó eliminada del Mundial 2018 en la fase de grupos, pese a ganar el tercer partido a Egipto por 2-1, ya que terminó tercera con 3 puntos.