De Jong revela lo cerca que estuvo de fichar en el Tottenham

“Consideré su oferta largo y tendido”, aseguró el holandés, quien terminó eligiendo el Barcelona para jugar allí su próxima temporada.

Ya con su futuro más claro, Frenkie de Jong se atrevió a confesar en una entrevista con la revista Four Four Two lo cerca que estuvo de fichar en el . “Consideré su oferta largo y tendido”, reveló el joven holandés, quien, finalmente, actuará la próxima temporada en el .

La estrella del , según argumentó, tenía sus razones para dudar. De hecho, hasta se animó a elogiar públicamente a la institución inglesa y a su entrenador: “Es un club muy estable y que va a mejor. Además, Mauricio Pochettino apuesta por los jóvenes y les hace mejorar. Me gusta el tipo de juego por el que apuestan y creo que habría sido adecuado para mi juego”.

El mediocampista, de todos modos, está feliz con la decisión de elegir al equipo catalán como su destino. “La cantidad que estaban dispuestos a pagarle al Ajax por mí demostró seriedad”, explicó. Y luego aclaró: “Esto no significa que vaya a ser titular de forma automática”.