De Jong: "No me arrepiento de fichar por el Barcelona"

El holandés asegura que "me divierto" a pesar de admitir que "tenemos que mejorar" y apunta que "no necesito descansar".

Frenkie De Jong compareció en rueda de prensa antes de recibir la visita del en la quinta jornada de la fase de grupos de la .

¿Decepción? "No me arrepiento de fichar por el , estoy donde quiero estar y aunque podemos jugar mejor lo sabemos y trabajamos duro para que sea así".

Sensaciones. "Sí, me divierto mucho jugando en el Barcelona, creo que tenemos un equipo increíble, algunos de los mejores futbolistas del mundo y sí que podemos jugar mejor pero somos líderes en el grupo más difícil".

Errores. "Sabemos en qué tenemos que mejorar, hemos hablado de ello y hemos trabajado mucho, no hay partidos en los que no se pueda decir que no nos hayamos equivocado".

Compañeros. "Todos son fantásticos pero al principio me ayudó mucho Sergio Busquets".

Aprendizaje. "Es difícil decir una sola cosa en la que he mejorado desde que llegué, cuando llegas a un club así aprendes de todo el mundo, intento fijarme en lo que hacen los demás y añadir este conocimiento a mi juego para poder mejorar".

Competencia. "Hay muy buenos jugadores en el centro del campo pero intento hacer lo mejor que sé".

Sin rotaciones. "Estoy contento por jugar muchos minutos y me gusta que así sea, me siento muy bien y no necesito descansar".

Posición favorita. "Para mí no es importante la posición mientras esté en el centro del campo, ahí estoy bien, quizá deberíais preguntarle al entrenador, que vendrá en breve".

Balón de Oro. "Para mí, y lo he dicho muchas veces, creo que Messi es el mejor del mundo y creo que lo tiene que ganar, es el mejor y ha hecho una gran temporada, es el mejor de lejos".

Importante. "Es un partido muy importante, si ganamos nos clasificamos así que será importante".