Frenkie de Jong, estrella del Barcelona, continúa trabajando para recuperar su mejor forma, de cara a su regreso a los terrenos de juego, después de sufrir una rotura del ligamento interno de la rodilla durante el Mundial con la selección de los Países Bajos.

El diario Sport informó de que De Jong, que podría entrenar con sus compañeros pasado mañana lunes, publicó este sábado, a través de sus cuentas en las redes sociales, una serie de imágenes en las que aparecía entrenando en solitario en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

De Jong, que podría incorporarse de forma progresiva a los entrenamientos grupales a partir del próximo lunes, se había ejercitado en solitario en la Ciudad Deportiva como preparación para su vuelta a los terrenos de juego.

El jugador neerlandés optó por someterse a un tratamiento conservador y no recurrir a la cirugía, tras su lesión durante el Mundial.

El centrocampista publicó varias imágenes a través de sus cuentas en las redes sociales, acompañadas de un emoji de un montañero durante su ascenso.

De Jong recibió rápidamente el apoyo de sus compañeros del Barcelona, que no tardaron en celebrar la cercanía de su regreso a los terrenos de juego.

Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Gerard Martín, Pau Cubarsí y Dani Olmo comentaron la publicación del jugador neerlandés, que no disputa un partido desde el pasado 30 de junio.

Además de De Jong, Joan García, Roony Bardghji y Christensen continúan con sus respectivos programas de recuperación, aunque el portero es el que está más cerca de volver a los entrenamientos grupales.







