De Jong: "El Barcelona no es el mejor en este momento, pero sigue siendo el club más bonito del mundo"

Frenkie de Jong no está pasando su mejor temporada en el FC Barcelona. Los datos así lo confirman. Solo 2 goles y 2 asistencias en 26 partidos es el balance que tiene el centrocampista esta campaña, lo que ha llevado a ser criticado en más de una ocasión. A pesar de que el club no se encuentra en su mejor momento, el jugador ha querido hacer una interesante reflexión.

"Sigo pensando lo mismo del Barcelona. No es el mejor en este momento, pero sigue siendo el club más bonito del mundo", expresó en declaraciones a "NOS", que le entrevistó después de caer eliminado en la Copa del Rey ante el Athletic Club de una forma amarga.

El artículo sigue a continuación

Analítico sobre su rendimiento y las críticas

De Jong ha sido criticado en más de una ocasión esta temporada por su bajo rendimiento en el terreno de juego, lejos de su mejor versión. A pesar de esto, el jugador analiza lo que está sucediendo.

"Me gusta el fútbol, así que también leo todas esas noticias. Me doy cuenta de que mucha gente habla entre sí. A veces tengo la sensación de que en realidad no ven los partidos. O sí ven y luego tomar una opinión de los comentaristas o analistas. Si todos se imitan, hay una atmósfera de que las cosas van muy mal", expresó.

A pesar de esto, el propio De Jong reconoce que puede dar más de sí mismo. "En un momento estaba en mejor forma que en el otro. Creo que puedo aportar mucho más al equipo. Puedo sobresalir mucho más", comentó.