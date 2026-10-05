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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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De Jong desafía los pronósticos: buenas noticias para Flick en el entrenamiento del Barcelona

Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
Primera División
F. de Jong
Eric García
H. Flick
España
Países Bajos
Alemania

El Barça se prepara para enfrentarse al Getafe

El primer equipo del FC Barcelona volvió a los entrenamientos la mañana del lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Según el diario "Mundo Deportivo", el reducido número de jugadores disponibles por no estar con sus selecciones nacionales retomó los entrenamientos pese a la fuerte lluvia.

 Se esperaba que Frenkie de Jong se uniera al resto del equipo sobre el terreno de juego. Sin embargo, saltó al campo bajo la lluvia, pero siguió entrenando en solitario. Realizó ejercicios individuales, al igual que Joan García y Raphinha.

Quienes saltaron al terreno de juego como grupo en el campo Tito Vilanova fueron Szczesny, Gavi, Eric García, Gerard Martín, Gabriel Jesus, Bryan y Baldé, todos bajo la dirección de Hansi Flick, que prepara los días que restan para que los jugadores se recuperen de cara al próximo partido de Liga, que se disputará el sábado 10 de octubre en el estadio Spotify Camp Nou ante el Getafe.

Una noticia especialmente positiva es que Eric entrenó con el grupo, tras haberse ausentado de la convocatoria de la selección española por sentir molestias en la rodilla durante el calentamiento del primer partido de la fase de clasificación de la Liga de las Naciones de la UEFA en el estadio de Wembley ante Inglaterra.

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