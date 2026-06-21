De Jong arremete contra sus detractores: «Mucha gente no entiende nada de fútbol»

Frenkie de Jong, centrocampista de Holanda y del Barcelona, afirmó que mucha gente opina del fútbol sin entenderlo y que las críticas hacia él son exageradas y, a veces, buscan solo fama.

Así lo afirmó tras jugar de titular en la goleada de Holanda a Suecia (5-1) en el estadio NRG de Houston, en la sexta jornada del grupo, pese a las dudas sobre su participación.

Tras el partido declaró a «SBS6»: «Tengo la sensación de que mucha gente no entiende nada de fútbol. Lo ven, pero no lo comprenden, por así decirlo. No es malo, así todos pueden opinar, pero es la verdad».

El centrocampista del Barcelona defendió su estilo y añadió: «Dicen que no hago pases en profundidad, pero no es cierto. No prestan atención al partido. Todo depende del momento y del rival. Puedes dar ese pase, pero muchas veces termina en las manos del portero. Quizá debería sentarme a hablar con ellos. También depende del momento, de si hay un compañero corriendo y de cómo lo hace».

También criticó la exageración en la valoración del rendimiento de los jugadores y, tras el partido contra Suecia, explicó que acepta las críticas y el debate como parte del fútbol, siempre que se basen en criterios objetivos y sin exageraciones, y afirmó: «En general, en los Países Bajos podríamos valorar más a los jugadores. Es normal criticar si alguien juega mal, pero a menudo se exagera y se tacha al jugador de malo».

De Jong concluyó: «Hay muchos jugadores que llevan años en el máximo nivel o muy cerca. Todos son buenos. Cualquiera puede tener un mal partido y es normal que le critiquen. Pero a veces parece que solo buscan fama y hacerse un nombre».