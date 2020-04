De Jong: "Ansu ha sido el que más me ha sorprendido"

El holandés habló para los medios del club y destacó al guineano a la vez que admitió que lo primero que hará cuando salga será "ir a la peluquería".

Frenkie De Jong ofreció una entrevista a los medios oficiales del desde su casa, en la que se encuentra confinado a la espera de superar la pandemia del CoVid-19 así como de regresar a los entrenamientos.

¿Come distinto? "Como menos de lo que solía porque entreno menos, por supuesto me fijo en qué como y qué bebo pero no tengo una dieta concreta durante estos días".

¿Qué echa de menos? "Lo que más echo de menos es la rutina de ir al entrenamiento y estar con el equipo, no he podido hacerlo durante unas semanas y está siendo duro lo de quedarse en casa pero tenemos que hacerlo, no hay otra opción y hay que ser pacientes y pensar que pronto recuperaremos la normalidad".

Análisis de la temporada. "No estoy viendo de nuevo los partidos disputados, veo fútbol de toda clase pero no estoy analizando concretamente partidos de esta temporada".

Partido favorito. "Mi partido favorito todavía está por llegar, espero, pero quizá Dortmund o Inter en casa en la ".

No del todo satisfecho. "Creo que lo he hecho bien pero no se trata de ir mejor o peor, estoy contento por jugar mucho porque es mi primer año en un club tan grande, estoy agradecido por ello pero sé que puedo hacerlo mejor, he tenido buenos partidos pero muchos no lo fueron tanto, creo que puedo hacerlo mejor, estoy satisfecho pero no del todo"

Jugador con más conexión. "No puedo decir a uno solo, en un equipo con tantos jugadores de calidad es muy fácil jugar con ellos, es difícil decir solo uno".

Jugador que más le ha sorprendido. "Ansu, no le conocía antes de venir al Barcelona, es muy joven y apenas le vi entrenando vi que es un jugador distinto, con mucha calidad".

Adaptación a la ciudad. "La vida en la ciudad es increíble, lo disfrutamos mucho, hay gente muy amable, la playa y buenos restaurantes, estamos muy contentos aquí; además, estoy aprendiendo castellano, tomo clases individuales porque creo que es mejor que hacerlo por mi cuenta".

Mensaje al personal sanitario. "Me gustaría mostrar mi agradecimiento al personal sanitario y personas involucradas, quiero involucrar también a la gente en sus casas".

Evolución de Abdelhak Nouri. "Estoy en contacto con su familia, especialmente con su hermano, no fue una sorpresa porque conocía la situación, lo está haciendo muy bien, la familia le cuida muy bien, solo espero que siga mejorando; tengo una conexión especial con Nouri, la teníamos en el terreno de juego, es una persona muy especial y su familia es gente increíble, le están cuidando muy bien, resulta muy inspirador".

Lo primero que hará tras el confinamiento. "Ir a la peluquería... seriamente, ver a mis amigos y familiares e ir a entrenar".

El que más cosas. "Por lo que veo es Braithwaite".

El que más series ve. "Creo que es Sergi Roberto".

El que lo pasa peor. "Diría que yo mismo pero todos sufrimos, es difícil decir uno".

El que aprovecha para aprender cosas nuevas. "Piqué siempre está haciendo algo, seguramente sea él".

El que esté escribiendo un libro. "No creo que tengamos a ninguno que esté escribiendo un libro, quizá Ter Stegen".

El que no se cortará el pelo. "Creo que Griezmann, que hace tiempo que no se lo corta".