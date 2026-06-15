Holanda desperdició la victoria ante Japón en el último minuto tras un córner, pese a los cambios defensivos de Ronald Koeman.

El domingo, en Arlington, Texas, Japón igualó 2-2 ante Holanda en la primera fecha del Grupo 6 de la Copa del Mundo 2026.

Aun así, Frenkie de Jong brilló en el centro del campo.

Tras el partido, De Jong declaró a la radio Kobe: «Estoy muy orgulloso de representar a mi país en el Mundial y muy ilusionado con lo que está por venir».

Sobre las opciones de España, se mostró convencido: «Es un equipo muy fuerte y creo que puede ganar».

Además, afirmó que no le interesa la clasificación de su equipo: «No nos importa cómo nos clasifique la gente. Nuestro objetivo es ganar el Mundial, como el de todos, y daremos lo mejor para lograrlo».

Finalmente, no confirmó el fichaje de Dumfries por el Real Madrid, pero lo insinuó: «No sé si es algo seguro (en cuanto a Dumfries), y no soy la persona adecuada para confirmarlo».