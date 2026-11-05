De «hablen con Queiroz» a la crisis de Copenhague: la otra cara de la historia de Cristiano Ronaldo y Portugal

A lo largo de 23 años con la camiseta de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo vivió momentos inolvidables, pero su trayectoria internacional tampoco estuvo exenta de episodios polémicos, algunos vinculados a los entrenadores, otros a los arrebatos dentro del campo e incluso al brazalete de capitán.

El último capítulo de estas historias se dio en el viaje de Portugal a Noruega en la Liga de las Naciones, después de que el encuentro terminara con victoria de la selección lusa, antes de que la crisis se reactivara con la salida de Ronaldo de la concentración del equipo en Copenhague en vísperas del duelo ante Dinamarca.

En Oslo, Ronaldo había pasado todo el partido en el banquillo, en un hecho que llegó 6.678 días después de la última vez que empezó un partido con la selección sin ser titular. Tras el pitido final, se dirigió directamente a los vestuarios y no acompañó a sus compañeros en el saludo a la afición ni en la celebración de la victoria sobre el césped.

Pero esta no fue la primera vez que Ronaldo se encontró en el centro de la polémica durante su trayectoria, en la que disputó 234 partidos con Portugal.

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Y después de que Ronaldo anunciara su retirada del fútbol internacional, este jueves, repasamos a continuación las principales crisis que vivió el Don con la selección portuguesa.

«Hablen con Carlos Queiroz»

La relación de Ronaldo con Luiz Felipe Scolari, que dirigió a Portugal entre 2003 y 2008, fue relativamente tranquila, antes de que comenzara una etapa más tensa con Carlos Queiroz, que asumió el cargo entre 2008 y 2010.

Los primeros indicios del desencuentro surgieron el 12 de agosto de 2009, cuando Ronaldo se ausentó de un amistoso ante Liechtenstein por una gripe, antes de que la tensión alcanzara su punto máximo un año después, durante la participación de Portugal en el Mundial de 2010.

En el duelo ante España en los octavos de final, el 29 de junio de 2010, las cámaras de televisión captaron claros gestos de descontento de Ronaldo con algunas decisiones de Queiroz, antes de que David Villa marcara el gol de la victoria para España en el minuto 63, poniendo fin al recorrido de Portugal en el torneo.

Y cuando se le pidió a Ronaldo que explicara la eliminación, la estrella del Real Madrid en aquel momento respondió con una frase que se convirtió en una de sus declaraciones más célebres con la selección: «Hablen con Carlos Queiroz».

Queiroz dejó su cargo en septiembre de 2010, siendo sucedido por Paulo Bento, quien reconoció más tarde que su relación con Ronaldo se deterioró con el paso del tiempo.

Bento dijo en una entrevista con «Antena 1» en mayo: «Si me preguntan si la relación era como al principio, la respuesta es no. Y si mantener la relación requiere que renuncie a mis principios... pues no. Debe haber jerarquías y hay que respetarlas».

Un micrófono en el lago: el comienzo de otro capítulo

Con Fernando Santos, Ronaldo volvió a la primera plana de la polémica, pero esta vez fuera del campo.

El 22 de junio de 2016, y horas antes del decisivo duelo ante Hungría en la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa en Lyon, Ronaldo arrojó a un lago un micrófono del canal «CMTV».

Aquella edición del torneo terminó de la mejor manera posible para Ronaldo y Portugal, después de que la selección se coronara campeona, antes de que reforzara su relación con Santos conquistando la Liga de las Naciones de la UEFA en 2019.

Pero eso no impidió el regreso de la polémica en 2021, cuando Ronaldo vivió dos episodios de arrebato en tres meses, ambos relacionados con el brazalete de capitán.

El primero se dio el 27 de marzo, durante el duelo entre Serbia y Portugal en la clasificación para el Mundial de 2022. Ronaldo remató el balón en los últimos instantes, convencido de que había sobrepasado la línea de meta, pero el árbitro consideró que no había cruzado del todo la línea.

El capitán de Portugal protestó enérgicamente y vio una tarjeta amarilla, antes de abandonar el campo furioso y arrojar el brazalete de capitán al césped camino de los vestuarios.

Tres meses después, concretamente el 27 de junio, la escena se repitió durante la derrota de Portugal ante Bélgica en los octavos de final de la Eurocopa 2020.

Tras el pitido final, Ronaldo se dirigió furioso al túnel del estadio de «La Cartuja», en Sevilla, dejó caer el brazalete de capitán al suelo y le dio una patada antes de que interviniera un miembro del cuerpo técnico.

Mundial 2022: nuevo choque con Fernando Santos

Año y medio después, Portugal regresó a un gran torneo, pero la polémica no se ausentó de Ronaldo.

En la última jornada de la fase de grupos del Mundial de 2022, ante Corea del Sur, dirigida por Paulo Bento, Ronaldo empezó el partido como titular, después de que Portugal ya hubiera asegurado el pase a la siguiente ronda.

Fernando Santos decidió sustituir al capitán de la selección en el minuto 66, pero Ronaldo no aceptó la decisión de la mejor manera, pasando los últimos minutos en el banquillo.

No fue titular en el siguiente partido ante Suiza, donde Gonçalo Ramos ocupó su lugar en el once y marcó tres goles durante la goleada por 6-1, conservando su puesto en el siguiente encuentro ante Marruecos.

Ronaldo ingresó en el minuto 51 ante la selección marroquí, pero no pudo salvar a Portugal de la eliminación tras la derrota por 0-1, en el último partido de Fernando Santos al frente del cuerpo técnico.

En noviembre de 2023, Santos reveló en una entrevista con «A Bola» que su relación «muy fuerte» con Ronaldo sufrió un duro golpe tras el duelo ante Suiza.

Y dijo: «Es cierto que, en la mañana del día del partido, cuando le expliqué que no iba a jugar y por qué no iba a jugar, lo malinterpretó. ¿Entiendo su reacción? Sí, ¡la entiendo!».

Calma antes del regreso de la polémica

Roberto Martínez asumió las riendas de Portugal tras la marcha de Santos y, durante dos años, mantuvo una relación cercana y tranquila con Ronaldo, antes de que el capitán de la selección volviera a entrar en el círculo de la polémica.

El 13 de noviembre de 2025, Ronaldo recibió una tarjeta roja durante el duelo ante Irlanda, que terminó con victoria de Portugal por 2-0, tras agredir a un jugador rival, en un partido que podía haber sellado la clasificación de Portugal al Mundial de 2026.

La selección portuguesa aseguró el pase en la siguiente jornada ante Armenia, que terminó con una contundente victoria por 9-1, en un partido del que Ronaldo estuvo ausente en el estadio Do Dragão.

Con el avance de su edad, la participación de Ronaldo en el Mundial de 2026 suscitó nuevas críticas, pero las cosas parecían encaminarse hacia la calma tras el nombramiento de Jorge Jesus, con quien Ronaldo ya había trabajado la temporada pasada.

Sin embargo, el panorama volvió a complicarse con los últimos acontecimientos, desde la polémica sobre la situación de Ronaldo dentro de la selección hasta su salida de la concentración de Portugal en Copenhague en vísperas del duelo ante Dinamarca, con la crisis culminando en la suspensión de Ronaldo y, después, en el anuncio de su retirada internacional.