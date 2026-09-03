Los jugadores del Barcelona iniciaron la pretemporada el lunes 13 de julio. Aquel día, los futbolistas estaban citados para someterse a las pruebas médicas, entre ellos Bryan Fariñas.

Pero parecía que su paso por el club iba a ser fugaz, ya que el Barcelona y el Girona estaban a punto de alcanzar un acuerdo por su traspaso, valorado en 3 millones de euros.

Al día siguiente, los jugadores disputaron la primera sesión de entrenamiento con el director técnico, Hansi Flick. Y ese mismo martes, todo cambió. El alemán quedó muy impresionado por lo que vio de Fariñas, y habló con el director deportivo, Deco, para pedirle que detuviera la operación con el Girona, según el diario español "Marca".

Flick quería ver al jugador durante la pretemporada, en concreto llevarlo a la concentración de Inglaterra, antes de tomar una decisión definitiva.

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Hacia el primer equipo

Y Fariñas convenció a Flick. La cosa no se quedó en la cancelación de la idea de su marcha al Girona, sino que el entrenador decidió ascenderlo al primer equipo.

El pasado martes, último día del mercado de fichajes, el jugador fue inscrito en la plantilla del primer equipo del Barcelona con el dorsal 4, el número que llevó Ronald Araújo la temporada pasada.

A Flick le impresionó mucho la personalidad del jugador español, de 20 años, sobre quien dijo en una ocasión: "Es un jugador comprometido y muy talentoso".

El entrenador también valora la versatilidad de Fariñas. Su posición natural es la de pivote, pero también puede jugar como organizador de juego, e incluso como lateral.

El jugador es consciente de que la competencia a la que se enfrentará en el centro del campo es enorme, pero está dispuesto a asumir el reto, mientras que conseguir un puesto en el primer equipo representa una recompensa en sí misma.

Fariñas llegó al Barcelona en 2018, tras formarse en la academia del Villarreal. Ganó la Youth League junto al Barça, y la temporada pasada disputó 33 partidos con el filial, en los que marcó 5 goles y dio 7 asistencias.

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