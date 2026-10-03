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Traducido por

De forma sorpresiva: una estrella de España abandona la concentración y vuela a Francia

España vs Chequia
España
Chequia
UEFA Nations League A
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
España
Chequia
Francia

Fabián Ruiz, estrella de la selección española, abandonó de forma sorpresiva la concentración de La Roja y viajó desde Oviedo a París.

La selección española se prepara para enfrentarse a la República Checa este sábado por la noche, en la tercera jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA.

El diario Mundo Deportivo informó de que Fabián Ruiz abandonó la concentración de España en Oviedo con destino a París por el nacimiento de su primer hijo, por lo que no estará disponible para participar en el partido ante la República Checa.

De este modo, el centrocampista del Paris Saint-Germain se convierte en la última baja de la lista de la selección española, pero esta vez por un motivo feliz y especial.

Pau Cubarsí y Carlos Espí habían sido descartados de la lista, por lo que ninguno de los dos podrá entrar en lugar de Fabián Ruiz.

El reglamento de la UEFA establece que la lista de jugadores queda cerrada a las 23:59 del día anterior al partido, por lo que España no puede convocar a ningún jugador nuevo para enfrentarse a la República Checa.


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