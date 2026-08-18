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Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed

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De forma ingeniosa: el agente de Salah se burla de las declaraciones del presidente del Besiktas

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Rami Abbas responde tras casi un mes

Rami Abbas, agente de Mohamed Salah, estrella del Trabzonspor, se burló de unas declaraciones anteriores del presidente del Besiktas sobre el motivo del fracaso del traspaso de la estrella egipcia al equipo turco, que viste de negro y blanco.

Salah estuvo cerca en un principio de incorporarse al Besiktas en un fichaje libre, tras su salida del Liverpool, pero el destino cambió posteriormente al Trabzonspor.

Según los informes, Salah aceptó un salario de 17 millones de euros anuales, además de algunas variables.

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Serdal Adali, presidente del Besiktas, había arremetido contra Rami Abbas y le atribuyó la responsabilidad del fracaso de la incorporación de Salah a su equipo.

Adali dijo en declaraciones anteriores: "Salah aceptó el traspaso al Besiktas y su agente también envió una respuesta positiva a nuestra oferta al principio; es más, se puso en contacto con nuestro director técnico y con el director deportivo, y renovó su aceptación de la oferta".

Y añadió: "Pero después de que se difundieran noticias en los medios de comunicación sobre que nuestro acuerdo estaba cerrado, el agente de Salah elevó sus exigencias económicas. Subió su propia comisión a niveles increíbles, ¡llegó al 35 %!".

Y parece que Abbas no olvidó estas declaraciones a pesar de que ha transcurrido cerca de un mes, y decidió responder a su manera.

Abbas publicó una foto suya junto a Salah a través de su cuenta en la plataforma "X", mientras ambos comían en un restaurante de Turquía, y la estrella egipcia respondió diciendo: "¿Quién se comió los dos (platos)?".

Y el agente del jugador no dejó pasar la oportunidad, y le respondió con ironía: "Me comí mi plato y el 35 % del tuyo".

Cabe recordar que Salah comenzó su andadura con el Trabzonspor entrando como suplente ante el Kasimpasa el pasado sábado en el estreno de la liga turca, un partido que terminó con empate 1-1.

Salah se prepara para disputar su primer partido continental con la camiseta del Trabzonspor pasado mañana, jueves, ante el Ferencvaros húngaro en la ida de la eliminatoria clasificatoria para la Europa League.

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