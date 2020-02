De 'FELICITY' a 'The Real Deal' - Las portadas de la prensa tras el Real Madrid 1-2 Manchester City

Cómo se refleja la derrota de los blancos frente a los Citizens, por Champions League, en los distintos diarios de papel.

Con permiso de la derrota de la de Cristiano Ronaldo en , a manos del Olympique de (1-0), la gran noticia del miércoles en el mundo del fútbol ha sido la victoria del en el Santiago Bernabéu, donde los chicos de Pep Guardiola asaltaron el Coliseo Blanco con el triunfo 1-2 sobre el de Zinedine Zidane. Los Citizens supieron remontar el gol inicial de Isco Alarcón y, con dianas de Gabriel Jesus y de Kevin De Bruyne (pen.), el vigente campeón de la Premier League encaminó la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Además, Sergio Ramos se marchó expulsado y se perderá la vuelta, que se disputará en el Etihad el próximo 17 de marzo. El varapalo merengue acaparó, lógicamente, la portada de los diarios más importantes y consumidos de , e incluso de .

EL RESUMEN EN VÍDEO DEL MADRID 1-2 CITY

"Se derrumbó", titulaba el diario Marca en su portada de este jueves 27 de febrero. "El Real Madrid fue mejor en la primera parte, marcó antes, pero unos quince minutos finales para olvidar dejan a los blancos muy tocados en la ", agregan. Y destacan: "El Madrid no supo conservar su ventaja y Guardiola ganó la partida a Zidane, que puede perder su primera eliminatoria". La foto elegida fue una de Sergio Ramos intentando detener a Gabriel Jesus en la acción que le costó la roja al de Camas.

Más equipos

'Manchester exige una hazaña', fue el titular elegido por el diario AS. "Un Madrid discreto tira el partido en 10 minutos de descontrol. Los de Zidane, obligados a remontar en casa del City. Doble vara de medir del árbitro. Ramos, expulsado por roja directa, se perderá la vuelta", comentan en la portada del otro gran diario deportivo madrileño. Como imagen, pusieron el momento en el que el árbitro le muestra la cartulina roja a Ramos.

📰 Aquí tenéis nuestra portada de hoy, jueves 27 de febrero

🗞 'MANCHESTER EXIGE UNA HAZAÑA' pic.twitter.com/swahmbjg4b — Diario AS (@diarioas) February 26, 2020

Por su parte, Mundo Deportivo tituló con un gigante 'Felicity', explicando que "el Manchester City de Guardiola asalta el Bernabéu y deja en la UVI a un Madrid que necesitará un milagro. Remontada Citizen en cinco minutos y expulsión de Sergio Ramos, que se perderá la vuelta en el Etihad". Como foto, escogieron la celebración de los jugadores del City, con Walker a la cabeza.

Para el diario Sport, en la edición de este jueves el gran protagonista de su portada es Pep Guardiola. El diario, con una mirada un poco azulgrana, titula con "Pep, tu dedo nos señala el camino", en referencia a la "espectacular victoria en el Bernabéu (1-2) con el Manchester City y se convierte en el técnico que más veces ha ganado en el Bernabéu (6), superando a Helenio Herrera". La imagen elegida es, precisamente, Guardiola señalando algo con el dedo índice de su mano izquierda.

📰 #PortadaSPORT



☝ Pep, tu dedo nos señala el camino https://t.co/HeK6w0GpPB — Diario SPORT (@sport) February 27, 2020

En Inglaterra, The Daily Telegraph titula con "The Real deal" (el negocio verdadero, o el gran negocio) y destacan que el City muestra su "clase" en la Champions League con una "histórica" victoria en el Bernabéu; el Daily Mail también usa "Real Deal" como titular principal, mientras que The Times se remite a la sanción de la UEFA al club de Mánchester y titula con "Esto es lo que Europa se perderá", en relación a que los Citizens no podrán disputar las próximas dos campañas ningún torneo continental. Además, el Mirror Sport pone en portada a De Bruyne abrazando a Mahrez y titula "De Light", jugando con el brillo del belga en el Bernabéu.

En , Corriere dello Sport pone como tema principal la derrota de la Juventus, pero le dedica una línea al triunfo del City diciendo que Guardiola da a Zidane "una lección"; en Francia, L' Equipe abre también con la victoria del Lyon a la Vecchia Signora, pero asegura en un apartado que "Guardiola ébranle le Real" (Guardiola sacude al Real).