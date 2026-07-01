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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

De dos continentes... Se anuncia el equipo arbitral del partido entre Egipto y Australia en el Mundial

Australia vs Egipto
Australia
Egipto
World Cup
Australia
Egipto
EE. UU.

El enfrentamiento en la ronda de los 32

La FIFA ha anunciado este miércoles el equipo arbitral del Egipto-Australia, de la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, que se jugará el viernes.

Egipto disputa por primera vez la fase eliminatoria de un Mundial tras superar la fase de grupos en 2026.

Egipto terminó segundo en el Grupo 7, por detrás de Bélgica e Irán y por delante de Nueva Zelanda.

El equipo arbitral del partido entre Egipto y Australia será el siguiente:

Árbitro principal: uruguayo Gustavo Tigera

World Cup
Australia crest
Australia
AUS
Egipto crest
Egipto
EGY

Asistente 1: Carlos Barrero

Asistente 2: Nicolás Taran

Cuarto árbitro: el suizo Sandro Scherer

Quinto árbitro suplente: el suizo Stéphane de Almeida


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