Gonçalo Ramos ha marcado tres goles y ha dado una asistencia en los últimos tres partidos con su selección, Portugal, mientras que João Félix ha anotado tres tantos y ha repartido otra asistencia durante el actual parón internacional, inaugurando ambos una nueva era para Portugal.

Mientras el futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo incierto, la nueva Portugal dirigida por su entrenador Jorge Jesus, que ha ganado todos sus partidos y ya se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, ha encontrado nuevas opciones ofensivas.





Dos nombres quizá inesperados: Ramos, el delantero que solía ser suplente en Portugal o en el Paris Saint-Germain, se marchó al Milan este verano por 70 millones de euros; en cuanto a João Félix, "apartado" del foco mediático hacia Arabia Saudí, parece que "ha vuelto", según informó el diario español "Marca".

Jesus juega con un 4-4-2 con la selección portuguesa, y la dupla de pivotes formada por Vitinha y João Neves sigue en pie (con la incorporación de otros jugadores como Palhinha y Rúben Neves), pero la principal diferencia reside en el cambio de posiciones de los jugadores de la mediapunta ofensiva.

Ramos es el nuevo referente de la era post-Cristiano, el delantero número 9 de Portugal, y lo acompaña João como segundo delantero con total libertad en ataque; en cuanto a Bruno Fernandes, parte desde la banda izquierda, buscando posiciones en profundidad y dejando todo el carril abierto para las incorporaciones por dentro de Nuno Mendes.

"Gonçalo Ramos, como todos los delanteros, vive para marcar goles, y eso es lo que ha hecho en los últimos cuatro partidos". Estas son las palabras de elogio de Jorge Jesus, quien fue el responsable de darle a Ramos su debut con el Benfica, antes de su traspaso por millones de dólares al Paris Saint-Germain.

Al mismo tiempo, el brillo de João también está ligado al seleccionador portugués: fue su entrenador la temporada pasada en el Al Nassr, y João marcó 20 goles y dio 13 asistencias en 33 partidos en la Liga de Arabia Saudí, donde el equipo se proclamó campeón.

El propio delantero portugués lo reconoce al afirmar: "Como siempre he dicho, mi posición es la de segundo delantero. Si juego en esa posición, mis opciones de éxito serán mucho mayores".

Y Jesus dijo: "João Félix ha jugado en los mejores clubes de Europa, pero no ha ofrecido el rendimiento que se esperaba de él. Ha jugado en muchas posiciones diferentes, y creo que los entrenadores no entendieron la mejor manera de aprovechar sus cualidades".