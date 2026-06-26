De Catar y los Emiratos Árabes Unidos a Arabia Saudí... Un nuevo candidato para suceder a Consesao en la Federación

Un nuevo entrenador se suma a la lista de candidatos para dirigir al Al-Ittihad la próxima temporada, en sustitución del portugués Sergio Conceição.

El club lo destituyó al final de la temporada por los malos resultados y la falta de títulos, pese a haber conquistado liga y copa el curso anterior.

Según el periodista saudí Majid Hood, el argentino Hernán Crespo se ha sumado a la lista de candidatos.

Tiene amplia experiencia en el mundo árabe, pues dirigió al Al-Duhail de Catar y al Al-Ain de Emiratos, además del São Paulo brasileño hasta marzo pasado.

Su mayor éxito fue ganar el triplete de liga, copa y Copa de la Liga con el Al-Duhail en 2022-2023, antes de llevar al Al-Ain a la Liga de Campeones de Asia 2023-2024.

Se une así a una lista de cuatro candidatos con los que la Federación negocia, encabezada por el rumano Razvan Lucescu, quien ya dirigió al Al-Hilal entre 2019 y 2021 y conquistó la Liga de Campeones de Asia.

También se mencionan a Javier Aguirre (seleccionador de México), Felićo Baunović (seleccionador de Serbia) y al alemán Jens Wessing, campeón de la Liga de Campeones de Asia 2 con el Gamba Osaka ante Al-Nassr.

Hasta ahora han rechazado la oferta el exentrenador del equipo, el portugués Nuno Santo, el español Ernesto Valverde y el alemán Dino Toppmöller, quien dirigió al Lens.

El club busca mejorar tras terminar quinto en la Liga Roshen, caer en semifinales de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas y en cuartos de la Liga de Campeones de Asia.