La selección brasileña juega un partido clave ante Haití en la madrugada del sábado, en la segunda jornada del Grupo 3 de la eliminatoria para el Mundial 2026. La «Seleção» busca su primera victoria tras empatar 1-1 con Marruecos.

El técnico italiano Carlo Ancelotti apostará por un 4-2-3-1: Alisson en la portería; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos en la defensa.

En el medio, Casemiro y Bruno Guimarães forman el doble pivote, Lucas Paquetá y Vinicius Junior alimentan las bandas, y Raphinha lidera el ataque apoyado por Matheus Cunha, quien no jugó contra Marruecos.

Haití, en cambio, saldrá con un 5-3-2: Johnny Placid en la portería, atrás de una defensa de cinco con Carlin Arcus, Hans Delcroix, Ricardo Adé, Jean-Kevin Duvern y Martin Experiens.

Danley Jean-Jacques y Jean Rickenbelgard conforman el doble pivote, Joshua Kazimir y Robin Providencia cubren las bandas, y Franzdi Pierro lidera el ataque buscando sorprender al gigante brasileño.