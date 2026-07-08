Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Mexico Training Session And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

De cara al Mundial 2030, un exjugador del Barcelona sustituye a Aguirre como seleccionador de México

Javier Aguirre Onaindía
Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra
World Cup
Mexico
Rafael Márquez
México
Noruega
Inglaterra
EE. UU.

El campeón de la Copa de Oro se encamina hacia una nueva etapa tras el Mundial

La Federación Mexicana de Fútbol ha nombrado al exjugador del Barcelona como nuevo seleccionador, en sustitución de Javier Aguirre.

Agüero renunció tras caer en octavos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra (2-3).

Poco después, la FMF nombró a Rafael Márquez seleccionador, dentro del proyecto deportivo hasta 2030.

Márquez, con una extensa trayectoria como jugador, destacó en el FC Barcelona entre 2003 y 2010 tras llegar del Mónaco. Luego pasó por Nueva York y cerró su carrera en Atlas en 2018.

Tras colgar las botas, Márquez se formó como entrenador: fue director deportivo del Atlas, dirigió al juvenil del Barcelona (2022-2024) y luego asistente de Aguirre en la selección.

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

En 37 partidos, logró 22 victorias, 9 empates y 6 derrotas, con 59 goles a favor y 28 en contra.

Bajo su mando, México ganó la Liga de Naciones de la CONCACAF 2024-2025, la Copa Oro 2025 y alcanzó los octavos del Mundial 2026.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google