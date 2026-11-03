Según la lista oficial de jugadores de la UEFA, el Bayern de Múnich incorporó a tres futbolistas a su plantilla de la Liga de Campeones a través de la lista B antes del duelo del martes por la noche (20:45 horas) contra el Atlético de Madrid.

Se trata de los tres talentos de la cantera Jannis Bärtl, Erblin Osmani y Noah Codjo-Evora. Ninguno de ellos había figurado esta temporada en la convocatoria del Bayern para la máxima competición continental, aunque, en teoría, a partir de ahora podrían ser convocados en cualquier momento.

La lista de jugadores de la UEFA no debe confundirse con la convocatoria para un partido concreto. Figurar en la plantilla oficial de la Liga de Campeones solo les da la posibilidad de ser convocados para sus encuentros si el entrenador así lo decide. Ante los graves problemas de lesiones que atraviesa actualmente el Bayern, Bärtl, Osmani y Codjo-Evora han sido incluidos en esa lista.

Para enfrentarse al Atlético, el Bayern tendrá que prescindir de varios titulares. No estarán disponibles Jamal Musiala (rotura de fibras musculares), Luiz Diaz (rotura de un haz muscular), Serge Gnabry (lesión muscular), Ismael Saibari (rotura del ligamento de la sindesmosis) y Bara Ndiaye (operación de apéndice).

Próximos partidos ATM Liga de Campeones 15:00 FCB Ver

Manuel Neuer (lesión en el pie) completó el lunes su primera sesión con el equipo antes del viaje y se desplazó a Madrid, aunque todavía no está claro si jugará. También forma parte de la convocatoria Michael Olise, que el sábado fue sustituido por precaución en el partido destacado de la Bundesliga.

Ambos están «disponibles» contra el Atlético, dijo el lunes por la noche en Madrid el entrenador interino Aaron Danks: «Solo tenemos que ver si están en condiciones de ser titulares o si saldrán desde el banquillo». Sobre Olise, el director deportivo Max Eberl había destacado antes: «Es positivo que esté aquí, porque es un jugador extraordinario que siempre nos viene bien. Pero también evitaremos correr el riesgo de que se convierta en una lesión de mayor duración».

¿Jugarán los talentos de la cantera contra el Atlético de Madrid?

Ninguno de los tres jóvenes entró finalmente en la convocatoria para el partido contra el Atlético. Quien sí figura, por sorpresa, en la lista para el encuentro es Tim Binder, convocado a través de la lista B, en la que también están Bärtl, Osmani y Codjo-Evora.

Tras tres partidos de la Liga de Campeones, el Bayern sigue invicto, aunque ya ha cedido puntos en dos ocasiones por sus empates ante el Arsenal FC y el Viking FK. Con cinco puntos, ocupa actualmente el 14.º puesto de la clasificación.