De campeones del mundo a la incertidumbre: España busca redimirse en 2026

España vivió su época dorada en el fútbol, pero luego sufrió una fuerte caída. La selección fue imbatible en 2010, aunque después llegaron años de eliminaciones tempranas y decepciones. Durante más de una década buscó una nueva identidad y en 2026 aspira a recuperar su prestigio.

Repasamos la magia de la generación dorada, el colapso tras Brasil 2014 y los años difíciles. Pero también miramos al futuro: nuevo seleccionador, mentalidad renovada y talentos como Lamine Yamal, el niño prodigio que podría llevar a España a un nuevo título.

Esta es la decimonovena historia de la sección «Legacy» de Voetbalzone dedicada al Mundial. Escucha el podcast en Spotify o Apple.

Históricamente, a España le ha faltado un último paso en los grandes torneos. El talento siempre estuvo, pero en los momentos clave la suerte no acompañaba. Con el paso de los años, figuras como Alfredo Di Stéfano, Paco Gento, Ricardo Zamora, Raúl González y Fernando Hierro vistieron la camiseta española sin lograr un título mundial. Hubo que esperar al siglo XXI para que llegara la era dorada.

Arrancó en la Euro 2008, donde España venció a Alemania en la final y rompió un ayuno de 44 años sin títulos. Así nació una generación excepcional: Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Xavi, David Villa y Fernando Torres.

En el Mundial 2010 de Sudáfrica España comenzó perdiendo ante Suiza, pero superó a Paraguay y Alemania en eliminatoria.

El 11 de julio de 2010, en el Soccer City de Johannesburgo, España jugó el partido más importante de su historia. Casillas detuvo un uno contra uno a Arjen Robben y, en la prórroga, Andrés Iniesta envió al fondo de la red el balón Jabulani. España era campeona del mundo por primera vez.

En 2012 revalidó el título europeo, pero ese torneo marcó el inicio de un largo declive.

La caída

En el deporte hay una verdad simple: quien destaca, acaba cayendo en el olvido. Quizás era inevitable que España diera un paso atrás, pero pocos esperaban que fuera tan rápido.

Las primeras grietas aparecieron en el Maracaná. En la final de la Copa Confederaciones 2013, España perdió 3-0 ante Brasil con un joven Neymar como estrella. El equipo de Vicente del Bosque fue superado y eso se vio como un presagio.

Un año después, en el Mundial 2014, la campeona cayó en la fase de grupos: Holanda la goleó 1-5 y Chile le propinó el golpe final.

Las consecuencias fueron enormes: varios referentes de la generación dorada se retiraron y una nueva hornada debió asumir el reto de devolver a España a la élite.

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Las decepciones se acumularon.

Mientras tanto, a nivel de clubes, España seguía siendo una potencia: el Real Madrid ganó dieciséis Copas de Europa/Ligas de Campeones, el Barcelona luchaba cada año por el título y el Sevilla se convirtió en especialista de la Liga Europa.

Pero ahora los focos internacionales apuntaban a la selección nacional. Desde 2010, España pertenecía al exclusivo club de campeones del mundo. ¿Estaría a la altura de ese estatus? ¿Y podría recuperarse tras el doloroso colapso en el Mundial de 2014 en Brasil?

La generación dorada había elevado el listón. Quienes les sucedieron intentaron mantener ese legado, pero no lo lograron: eliminaciones en octavos en Rusia 2018 y Catar 2022 demostraron lo difícil que es igualar la era Del Bosque.

Muchos aficionados aún añoran esos años, cuando las leyendas se ponían la camiseta de la selección y dominaban a cualquier rival. Parecía que España tenía el fútbol mundial en sus manos.

Fue una época de ensueño, pero tras 2014 todos despertaron de golpe. ¿Cómo podría España regresar a esos días de gloria? La base de aquella generación dorada estaba en el legendario Barcelona de Pep Guardiola y su famoso tiki-taka, que dominó Europa. Curiosamente, el declive de España coincidió con la marcha de Guardiola del Barcelona al final de la temporada 2011/12, y el propio Barça fue perdiendo su estatus como uno de los mejores clubes europeos.

¿Cómo regresar a la cima? Casillas, Iniesta, Xavi, Villa, Torres y Puyol ya se habían retirado. España necesitaba una nueva chispa. Y trece años después del título de 2010, esa esperanza nació en Cataluña.

Procedía de La Masía, la cantera del Barcelona donde se había formado tanto talento español. Y, una vez más, allí surgió un jugador que hacía soñar a los aficionados con una nueva carrera hacia el título mundial. Su nombre: Lamine Yamal.

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Nueva esperanza

El 29 de abril de 2023, Xavi —icono de la generación dorada y entonces técnico del Barça— le hizo debutar como profesional.

Su estilo recordó enseguida a Lionel Messi: se plantaba ante los defensas con el balón pegado al pie izquierdo. Poco después, con Barça y España en busca de rumbo, su irrupción fue un bálsamo.

Apenas año y medio después, ya era clave en la Euro 2024, que España ganó tras vencer a Inglaterra en la final.

Los grandes nombres de antaño —Casillas, Iniesta, Xavi, Ramos, Puyol y Villa— ya no estaban, pero un nuevo grupo estaba listo para tomar el relevo: Nico Williams, Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Pedri, Gavi y Marc Cucurella. Por encima de todos ellos, un adolescente con su pierna izquierda ya había sorprendido al mundo del fútbol.

¿Es justo cargar las esperanzas de un país sobre alguien que aún no ha cumplido veinte años? Probablemente no. Pero Yamal ha demostrado con sus actuaciones que puede soportar esa presión y quizá incluso más. Quizá sea pronto para compararlo, pero desde que Pelé, con 17 años, llevó a Brasil al título mundial en 1958, no veíamos a un adolescente ilusionar así a un país.

Yamal, sin duda, tiene el talento para marcar la diferencia en un Mundial; ya ha brillado en los escenarios más importantes. Pero ser campeón exige algo más que talento.

¿Tiene Yamal también las cualidades de liderazgo que necesita España? Y, si no, ¿puede alguien más del equipo asumirlo?

Esta nueva generación tiene calidad y sigue entre las mejores selecciones del mundo, aunque aún no alcanza el nivel de la legendaria de 2010.

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Salda cuentas pendientes

Durante el siglo XX, España acumuló decepciones y se quedó a las puertas del título. Pero desde el siglo XXI su imagen cambió: ya no es un outsider, sino un equipo que lucha por cada torneo.

Ahora, con la mirada puesta en Norteamérica, el próximo verano buscará en Estados Unidos, México y Canadá su segundo título mundial.

¿Será fácil? No. ¿Es posible? Sí. La competencia será feroz. Messi y Argentina llegan como campeones del mundo. Cristiano Ronaldo busca brillar por última vez con Portugal. Kylian Mbappé y Francia buscan la revancha. Brasil tiene al legendario Carlo Ancelotti. Inglaterra, con Thomas Tuchel, busca por fin un gran título. Y Alemania, pese a sus altibajos, siempre es peligrosa.

Además, siempre surgen sorpresas: ¿repetirá Marruecos su gesta de Catar? ¿osará Japón retar a las potencias? ¿ilusionarán los anfitriones, Estados Unidos y México, a su afición? ¿y podrá Uruguay, siete décadas después, aspirar de nuevo al trono?

El camino hacia el éxito no será fácil, pero en España se cree en la posibilidad y la motivación para volver a la cima es mayor que nunca.

Gran parte de esa ilusión recae en la magia del pie izquierdo de Yamal, quien sueña con ser campeón del mundo antes de cumplir veinte años, algo que solo lograron Pelé y Mbappé. Para él, este Mundial podría marcar el inicio de una carrera legendaria.

El Mundial de 2026 ya asoma. El próximo verano sabremos si España resurge o si la sombra del declive posterior a 2010 aún pesa sobre la Roja.