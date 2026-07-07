Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Divine Lunga, Zimbabwe, Khuliso Mudau, South Africa, October 2025Backpage
Abdelmawgood Samir

Traducido por

«De camino a la iglesia»... Un ataque armado contra una estrella de los Sundowns a plena luz del día

Sudáfrica
Sundowns FC
World Cup
1ª División
Sudáfrica

Accidente grave

El defensa zimbabuense Devine Longa, del Mamelodi Sundowns, resultó ileso tras ser atacado a tiros el domingo en el barrio de Helbro, en el centro de Johannesburgo.

Según la BBC, el jugador de 31 años conducía por Hillbro cuando un hombre armado abrió fuego contra su coche. pero salió ileso.

Según el diario sudafricano «The Citizen», el jugador se dirigía a la iglesia con su hermano menor cuando fueron atacados; los agresores podrían haberlo confundido con un policía fuera de servicio, lo que evidencia el deterioro de la seguridad en algunos barrios de Johannesburgo.

La policía confirmó que aún no hay detenidos y que investiga el ataque, en un contexto de aumento de la criminalidad en las ciudades sudafricanas.

Aunque Sudáfrica tiene algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo, el ataque a un deportista conocido a plena luz del día, cuando iba a la iglesia, ha aumentado la preocupación por la seguridad de las figuras públicas.

El internacional zimbabuense, con 31 partidos con su selección, fichó por el Pretoria en 2021 y ha ganado tres ligas nacionales y, sobre todo, la Liga de Campeones de África este año, convirtiéndose en un pilar del equipo, uno de los más fuertes del continente.

El Mamelodi Sundowns aún no se ha pronunciado, y la afición aguarda un comunicado sobre las medidas de seguridad futuras.

La Federación de Fútbol de Zimbabue publicó en redes una foto del jugador orando y el breve mensaje: «Creemos en Dios», que refleja conmoción y gratitud por su supervivencia.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google