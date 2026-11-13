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Ronald de Boer tiene una opinión clara sobre Wout Weghorst en Radio 538. Según el exinternacional, el seleccionador Xavi no debería volver a convocar al delantero.

Weghorst formaba parte habitualmente de las convocatorias de la selección de Países Bajos con Ronald Koeman. Su sucesor, Xavi, parece no confiar en el delantero del FC Twente.

El técnico español suele optar por Donyell Malen y Brian Brobbey, aunque este último se ha caído de la convocatoria por lesión. Mexx Meerdink y Joshua Zirkzee también son opciones para el seleccionador.

A De Boer le plantean en Radio 538 que Weghorst puede ser un revulsivo ideal en los últimos minutos de los partidos. El analista tiene sus dudas. «Yo ya no apostaría por él», afirma con rotundidad.

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«Quiero decir: Wout me encanta. Todo lo que hace es fantástico. Pero la Liga de Naciones está bien, aunque no es importantísima», señala De Boer, quien cree que Xavi debe pensar sobre todo a largo plazo con la selección de Países Bajos.

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«Sobre todo hay que pensar: ¿con qué contaré dentro de dos años? La fase de clasificación (para la Eurocopa 2028, N. de la R.) está por comenzar; eso es lo más importante para mí. Normalmente pondrías a Virgil van Dijk en ataque en esos últimos diez minutos, si las cosas van realmente mal. Remata mejor de cabeza que Wout».

«Y Denzel Dumfries, por supuesto, también puede jugar ahí», añade De Boer como otra opción. «Así que, a mi juicio, hay varias opciones como revulsivo. Por eso, en este momento no elegiría a Wout».

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Weghorst (34) suma 53 partidos con la selección de Países Bajos, en los que ha marcado catorce goles. El veterano jugó por última vez en el Mundial, cuando la selección de Países Bajos cayó ante Marruecos en dieciseisavos de final. Weghorst marcó en la tanda de penaltis, pero no fue suficiente.

Tras la salida de Koeman, Weghorst ha dejado de contar para la selección de Países Bajos. Por ahora, Xavi no considera necesario convocar al exdelantero de equipos como el Manchester United y el VfL Wolfsburg.