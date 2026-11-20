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El marroquí Abdessamad Ezzalzouli afronta un nuevo conflicto legal lejos del terreno de juego, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) pusiera fin a una disputa de casi cuatro años con su antigua agencia, «Vergette Sports». La resolución podría someter al extremo del Real Betis a presiones económicas y legales, ya que el tribunal le obliga a pagar indemnizaciones superiores a 230.000 euros por haber rescindido de forma unilateral el contrato de representación exclusiva.

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El caso, cuyo origen se remonta a los años de formación del futbolista en España, no se reduce a un simple desacuerdo contractual pasajero. Encierra la historia de una relación que comenzó con apoyo personal y económico y terminó en los tribunales, después de que el jugador decidiera cambiar de agencia en un momento clave de su carrera profesional.

Según los detalles recogidos en el expediente del caso, la relación de Ezzalzouli con la agencia «Vergette Sports» se remonta a una etapa temprana de su trayectoria, antes de la firma oficial del acuerdo de representación exclusiva el 18 de diciembre de 2019, tal y como informó el diario español «Marca».

En aquel momento, la relación no se limitaba a los aspectos deportivos y contractuales. Los representantes de la agencia en España se esforzaron por construir un vínculo personal estrecho con el jugador marroquí, que llamaba la atención por su talento y sus cualidades técnicas desde sus primeros años.

La agencia se hizo cargo de los gastos de sus desplazamientos diarios a los entrenamientos, le proporcionó el material deportivo necesario y prestó ayuda económica a su familia, incluidos algunos gastos de manutención, entre ellos el alquiler.

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Fue la agencia la que llevó a Ezzalzouli al Hércules, donde el jugador empezó a mostrar su potencial con mayor claridad y se convirtió poco a poco en objeto de interés de varios clubes destacados del fútbol español.

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Cuando Ezzalzouli estaba a punto de dar un gran salto en su carrera con su fichaje por el Barcelona, el jugador decidió poner fin de forma unilateral a su relación contractual con «Vergette Sports», antes de firmar con la agencia «Integral Football», dirigida por Javier Garrido.

El cambio de agencia llegó en un momento decisivo, ya que la nueva empresa desempeñó un papel en la culminación de su traspaso al club azulgrana. A partir de ahí, el jugador inició un recorrido por varios destinos, entre los que destaca Osasuna, antes de asentarse en el Real Betis.

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Pese a la evolución de la carrera del extremo marroquí, el conflicto con su antigua agencia no terminó, sino que derivó en una disputa legal que se prolongó durante años, después de que «Vergette Sports» considerara que el jugador había incumplido sus obligaciones contractuales y rescindido el acuerdo de representación exclusiva sin justificación legal.

Una condena de 230.000 euros que Ezzalzouli no ha pagado

El enfrentamiento formal comenzó en mayo de 2022, cuando la empresa «Vergette Esportes Gestão e Marketing Ltda» presentó una solicitud de arbitraje contra Ezzalzouli ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

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Tras años de procedimientos y deliberaciones, el tribunal emitió su resolución el 5 de mayo de 2026 y dio la razón a la antigua agencia, al confirmar que el jugador había rescindido el contrato de representación exclusiva de manera unilateral y sin causa legítima, lo que supone un incumplimiento del acuerdo firmado entre ambas partes.

En consecuencia, el tribunal obligó al jugador del Real Betis a abonar a su antigua agencia indemnizaciones por un total cercano a los 230.000 euros, en un fallo que puso fin a la disputa desde el punto de vista judicial.

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Sin embargo, lo sorprendente es que Ezzalzouli, según la información recogida en el caso, todavía no ha cumplido la sentencia y sigue ignorando la obligación económica que se le ha impuesto, pese a que la resolución se dictó hace varios meses.

Una nueva agencia y un futuro lleno de interrogantes

Por otro lado, Ezzalzouli no permaneció mucho tiempo con la agencia «Integral Football», ya que decidió cambiar de nuevo de representantes al final de la pasada temporada, en medio de informaciones sobre la intervención de su familia en algunos aspectos relacionados con la gestión de sus asuntos contractuales.

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Actualmente lo representa la agencia «Footfeel ISM», que preside Alejandro Camaño, mientras el jugador continúa su carrera en el Real Betis, donde se ha convertido en una de las piezas destacadas del equipo y ha ofrecido actuaciones notables en las competiciones europeas.

Entre su brillo sobre el césped y el conflicto económico que lo persigue fuera de él, Ezzalzouli se enfrenta a un asunto que, aunque resuelto en los tribunales, aún no se ha cerrado en la práctica. El pago de las indemnizaciones sigue siendo el principal punto de discordia en una de las etapas más complicadas de su carrera profesional.