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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

De Arabia Saudí a Portugal: Waleed Al-Farraj continúa su ataque contra Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
Portugal
Al Ahli vs Al Nasr FC
Al Ahli
Al Nasr FC
1ª División
Portugal
Arabia Saudí

¿Qué dijo el periodista saudí?

El periodista saudí Waleed Al-Farraj continuó con sus ataques contra el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, y esta vez el motivo fue su última polémica con la selección de su país.

El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol anunció este sábado la apertura de un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo a raíz de su abandono de la concentración durante el pasado parón internacional, 24 horas antes del partido ante Dinamarca.

El Consejo también reveló que había tomado la decisión de suspender provisionalmente, de forma no automática, al capitán del Al-Nassr saudí, y de clasificar el caso como "urgente", siendo esta la primera sanción oficial hasta que concluya la investigación y se anuncie la sanción definitiva.

Waleed Al-Farraj comentó esta decisión en un tuit publicado en su cuenta oficial de la red social "X", donde escribió: "Una lección importante: nadie está por encima del reglamento".

El periodista saudí ya había atacado a la estrella portuguesa en ocasiones anteriores por algunos comportamientos, especialmente por su ausencia en varios partidos a mediados de la pasada temporada de la Roshn Saudi League.

En aquel momento, Al-Farraj lanzó un duro ataque contra Ronaldo, en el que afirmó que ningún jugador está por encima del proyecto de la liga saudí, fuera quien fuera, debido a la oposición de la estrella portuguesa a los fichajes del Al-Hilal en el mercado invernal.

Cabe recordar que Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, expresó su deseo de que Ronaldo regrese a la selección durante el próximo parón internacional del mes de noviembre, pese a su suspensión actual.

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