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Traducido por

De Al-Hadari a Shobier... Messi lleva a la selección egipcia a hacer historia en el Mundial

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
E. El Hadary
M. Shobeir
L. Messi
Argentina
Egipto
EE. UU.

El joven portero brilló frente a Messi

La selección de Egipto ha destacado en el Mundial gracias a su sólida defensa, liderada por los porteros Essam El-Hadary y Mostafa Shubair.

Hoy, martes, Egipto se midió a Argentina en Atlanta en los octavos de final del Mundial 2026, organizado en Estados Unidos, Canadá y México.

En el 21’, Messi falló un penalti que detuvo con maestría el portero egipcio.

Según la cuenta «Stats Foot» en X, Egipto es el equipo que más penaltis ha recibido en Mundiales sin encajar gol: tres fallados.

La racha empezó en 2018, cuando Essam El-Hadary detuvo un penalti a Arabia Saudí en la fase de grupos.

En este Mundial, Shubair ya detuvo uno a Irán en la última jornada de grupos y ahora le tocó a Argentina.

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