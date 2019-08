DAZN presenta 'The Making Of', con Cristiano Ronaldo, Neymar Jr y Mourinho

La plataforma estrenará el 9 de agosto una serie de documentales que repasará los partidos más importantes de la vida de estas estrellas.

DAZN, la primera plataforma puramente deportiva de streaming del mundo, ha anunciado una serie de entrevistas exclusivas, The Making Of, que revive partidos significativos que ayudaron a definir la carrera de algunos de los grandes iconos modernos, con superestrellas globales como Cristiano Ronaldo, Neymar Jr y el legendario entrenador Jose Mourinho. La serie se estrenará el 9 de agosto.

Los serie se compone de nueve capítulos de 25 minutos que hacen una inmersión, una mirada en profundidad en los partidos que definieron sus carreras. Cada superestrella rememora tres partidos importantes, revela las interioridades de aquellas ocasiones, la emoción de aquellas noches y el impacto que tuvo en sus carreras y en sus vida. Las entrevistas se acompañarán de testimonios de otros jugadores que compartieron el terreno de juego aquellas noches, incluyendo a John O’Shea, Rafael Alcántara, Fernando Santos, Roberto Carlos and Julio Cesar, periodistas que cubrieron aquellos partidos y los fans que estaban presentes en el estadio en esos triunfos personales.

Entre los nueve personajes explorados, la serie verá a Cristiano Ronaldo rememorando su famosa aparición con el Sporting de Lisboa contra el en 2003, que marcó su inicio hasta convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol. Mientras, Mourinho recordará su legendaria victoria en la contra el Manchester Uniterd en el Porto en 2004, donde se le vio correr la banda de Old Trafford como celebración. Neymar Jr también recuerda su excelente actuación con el Santos contra el Flamengo en 2011, cuando marcó el gol que fue condecorado con el premio Puskas de aquel año.

Cada episodio muestra entrevistas exclusivas y combina las imágenes de archivo con contenido generado para el usuario para dar vida al evento. Durante la filmación, los jugadores se enfrentaron con proyecciones a tamaño real de esos partidos significativos, produciendo imágenes poderosas que exploran los partidos elegidos desde la perspectiva del deportista.

Por primera vez, The Making Of estará disponible en DAZN en los nueve mercados como parte de su floreciente estrategia que combina programación original y eventos deportivos en streaming premium en directo y on-demand para acercar a los fans a los eventos que más importan a los deportistas. The Making Of es la primera serie global producida por DAZN, que sigue al documental de de MotoGP In Our BLood, el documental Being Mario Götze, la serie documental de tres capítulos Canelo vs Rocky y, más recientemente, 40 Days and ABOUT: La historia detrás de la decepción de la era, una mirada entre bastidores de la histórica pelea por el título de los pesos pesados entre Anthony Josua y Ruiz Jr.

Grant Best vicepresidente de programación original y de desarrollo de contenido de DAZN: "El fútbol es un deporte lleno de historias inspiradores, empoderado por una emoción un sacrificio y un éxtasis por encima de lo humano. Nuestro acceso a estos iconos globales del fútbol nos ha permitido rememorar íntimamente cómo se sintieron en algunos de los momentos más importantes de su historia futbolística desde su perspectiva, que es increíblemente poderosa e iluminadora. Nuestro contenido original intenta enganchar a los fans y llevarles más cerca el deporte que aman, que está representado de maner bellísima por The Making Of".

James Rushton, director de la oficina de ingresos del grupo DAZN: "En el mundo del deporte, el contenido en vivo y en diferido va mano a mano. Nuestra estrategia de programación se centra en crear contenido icónico que complemente nuestra extensiva oferta de deporte premium en directo y que enganche a los espectadores y les lleve más cerca de los atletas que aman. Se trata de impulsar el compromiso, la retención y el conocimiento masivo de la marca en torno a los momentos culturales deportivos más importantes. DAZN está cambiando la forma en que el mundo ve el deporte, y queremos que los fanáticos esperen los mejores programas deportivos de nosotros como otra razón para obtener DAZN, junto con el espectáculo del contenido en vivo ".

The Making Of es una producción de DAZN Originals junto con Archer's Mark, una compañía de producción creativa basada en el Reino Unido, con Grant Best, Vicepresidente de programación y contenido de DAZN como productor ejecutivo y Tony Burnett director creativo de DAZN, Ha serie ha sido dirigida por Dan Riley y producida por Ian Henderson.