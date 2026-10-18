Davy Klaassen no le reprocha nada a Marcos Leonardo por el llamativo episodio ocurrido justo antes del penalti que falló en el FC Groningen-Ajax, según explicó tras el partido a ESPN. Leonardo también quería lanzarlo, pero el capitán del Ajax se lo impidió.

La escena dejó imágenes llamativas. Leonardo y Klaassen discutieron largo y tendido sobre el campo, tras lo cual este último falló el penalti.

«Leo provocó el penalti y quería lanzarlo. Sí, lo acordado es lo acordado: lo tiro yo», afirmó con claridad el capitán del Ajax, que ocupa el primer puesto en la lista de lanzadores.

«Lo hablamos brevemente. Sí, es delantero y quiere marcar. Es totalmente lógico, pero en ese momento tengo que asumir mi responsabilidad».

Klaassen confirmó que no hubo ninguna pelea: «Quizá pareció que estábamos peleados, pero no fue así».

Poco después, pareció que el propio Klaassen cometía un penalti con una entrada arriesgada sobre Brynjólfur Willumsson, pero, tras una larga revisión del VAR, Dennis Higler decidió no señalarlo.

«Yo sentí que me deslicé por delante de él, no hacia él», dijo Klaassen, de acuerdo con Higler. «Los dos pasamos de largo del balón. Él tampoco llega a tocarlo. Pero bueno, yo no soy árbitro».