Existe la posibilidad de que Mika Godts haya jugado este jueves por la noche su último partido con el Ajax. El belga ya tiene un acuerdo personal con el Paris Saint-Germain y está a la espera de las negociaciones entre los clubes. El capitán Davy Klaassen preferiría que se quedara.

Godts jugó un buen partido, especialmente en la primera parte del Ajax - Shelbourne (3-1). Con acciones vistosas, parecía querer exhibirse aún más de lo habitual, algo que estará relacionado con el interés concreto del PSG.

Godts fue sustituido contra los irlandeses a un cuarto de hora del final y agradeció ampliamente al público, que lo aplaudía. También aplaudió, entre otros, el guardameta Maarten Paes, por lo que también él parece contar seriamente con la salida de su compañero de 21 años.

«¡Que se quede!», responde Klaassen sin dudar cuando le preguntan «qué le diría a Godts después de hoy». «Claro. Queremos tener el equipo más fuerte posible y queremos mantener a Mika con nosotros.»

«¿Qué diría él? Entonces se va a reír, creo», se ríe Klaassen. «Son cosas que él mismo tiene que decidir. Nosotros queremos muchísimo que se quede con nosotros, eso está claro», afirma Klaassen.

Fue una noche especial para Klaassen, que vistió por 400ª vez la camiseta del Ajax en un partido oficial. «Es un bonito hito», responde Klaassen con sequedad. «Pero creo que ya no voy a alcanzar a Sjakie.» Sjakie Swart suma 603 partidos con el Ajax.

Klaassen se muestra crítico con la actuación ante el Shelbourne. «Creo que sí tiene que ser mejor. Este no es realmente un rival de referencia, pero independientemente del rival tenemos que ofrecer algo mejor», dijo Míster 1-0.

El Ajax fue claramente demasiado fuerte para el Shelbourne, pero los de Ámsterdam no lograron sentenciar pronto la eliminatoria. Shelbourne incluso marcó y aún confiará en dar la sorpresa el próximo jueves en Tolka Park.