Davy Klaassen lucha por contener las lágrimas y resume la temporada del Ajax en una sola palabra dolorosa

Davy Klaassen se mostró emocionado ante ESPN tras el Ajax-FC Utrecht (1-1, 4-3 en penaltis). El equipo de Ámsterdam se clasificó para la fase previa de la UEFA Conference League.

Klaassen se quedó en el campo con lágrimas en los ojos. «Toda la temporada ha sido dura. Y luego, hoy, ese apoyo y el cariño que se siente», dijo visiblemente emocionado. «Creo que para todos nosotros ha sido una temporada de mierda y, si podemos cerrarla así todos juntos, entonces ese cariño de los aficionados sí que está ahí».

Si la directiva del Ajax busca su consejo, tiene clara la respuesta: «Si vienen en los próximos días, lo primero que les diré es: “un poco de descanso”. Tengo otras cosas en la cabeza y quiero disfrutar un poco», afirmó el autor del primer gol.

«No ha sido una temporada agradable y no queremos repetir algo así», afirmó.

Por ahora no piensa en conversaciones con la directiva.

El centrocampista quiere seguir en la capital. «Si se siente ese amor, quiero volver a formar parte para que el Ajax recupere su grandeza», concluyó.

El Ajax arranca en la segunda ronda previa de la Conference League; si la supera, deberá atravesar dos rondas más para alcanzar la fase de grupos.