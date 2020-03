David Pizarro se lanzó en contra el Gobierno por medidas ante el Coronavirus: exigió "más transparencia"

En diálogo con la televisión italiana, el exjugador consideró que "hubo información importante no dicha" por parte de "quienes están guiando" el país.

David Pizarro expresó este martes su preocupación debido a la rápida expansión del Coronavirus que, de acuerdo al último reporte dado a conocer por el Ministerio de Salud, se contabilizaron 176 nuevos contagios por la enfermedad durante las últimas 24 horas llegando a 922 casos. De hecho, se encuentra como el país 28 del mundo con más registros de Covid-19.

Al respecto, el ex jugador consideró que "hubo información importante no dicha" por parte de "quienes están guiando" el país, en declaraciones a la televisión italiana Sky Sport, desde Valparaíso.

"La situación en Chile no es muy buena. Desde el 18 de octubre, hasta hace algunos días había manifestaciones, ahora a todo esto se sumó la pandemia. Me da mucho miedo por quienes nos están guiando, el Presidente (Sebastián Piñera), el ministro de Salud (Jaime Mañalich), hubo información importante no dicha", aseguró el ex .

Y en la misma línea, agregó: "Nuestro miedo es por la transparencia, que lamentablemente no te deja la tranquilidad necesaria. Menos mal que esta semana hubo noticias del Colegio Médico y ahora estamos más informados, más tranquilos. El camino a seguir es el mismo que están siguiendo en ".

Finalmente, y en el ámbito futbolístico, el Fantasista habló de la camiseta que guarda con más cariño. Esto, tras su paso por la península donde defendió al , , AS y . "La camiseta de Paolo Maldini es la que guardo con más cuidado, la tengo escondida en mi casa. Es la de su último partido en San Siro. Fuimos aguafiestas, porque ganamos nosotros", sentenció.