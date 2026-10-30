David Moyes deja fuera a Jack Grealish por «una infracción de la disciplina del club» y el Everton vence al Newcastle para alcanzar los cuartos de final de la Carabao Cup

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El entrenador del Everton, David Moyes, dejó fuera de la convocatoria por una infracción disciplinaria a Jack Grealish, cedido por el Manchester City, antes de ver cómo su equipo vencía por 3-1 al Newcastle United el jueves por la noche. Pese a la ausencia del extremo inglés en el Hill Dickinson Stadium, el Everton avanzó con comodidad a los cuartos de final de la Carabao Cup.

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Una ausencia no autorizada en un entrenamiento provoca su exclusión

Según talkSPORT, el mediapunta de 31 años quedó fuera de la convocatoria para el partido de cuarta ronda tras ausentarse sin autorización de un entrenamiento reciente del Everton. Grealish ya se había perdido la derrota por 2-0 ante el Arsenal en la Premier League el pasado fin de semana, aunque los responsables del club atribuyeron aquella primera ausencia a una enfermedad. Sobre el terreno de juego, los goles de James Garner, Hayden Hackney y Thierno Barry hicieron inútil el tanto del honor que Dan Burn marcó en los últimos minutos para los visitantes.

Un comunicado del club confirma la sanción disciplinaria

Antes del encuentro del pasado fin de semana contra el Arsenal, el atacante había entrado en todas las convocatorias desde que regresó a Merseyside a finales del mercado de verano. Había sido titular en tres partidos de liga y había salido desde el banquillo en otros dos, después de disputar 77 minutos en la victoria del mes pasado ante el Wolves en la tercera ronda de copa.

Al confirmar antes del inicio del partido del jueves las ausencias de Grealish y del defensa Jarrad Branthwaite, el Everton escribió en una publicación en X: «Jarrad Branthwaite sigue de baja por segundo partido consecutivo debido a los protocolos por conmoción cerebral, mientras que Jack Grealish no está disponible para ser convocado por una infracción de la disciplina del club».

La segunda cesión en Merseyside atraviesa dificultades

Tras fichar por el Manchester City procedente del Aston Villa por 100 millones de libras en 2021, el internacional inglés llegó por primera vez cedido al Everton la temporada pasada y firmó dos goles y seis asistencias en 20 partidos antes de sufrir en enero una lesión en el pie que puso fin a su temporada.

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Tras recuperarse durante el verano, salió desde el banquillo con su club de origen tanto en la derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield, disputada en Wembley en agosto, como en la victoria por 2-1 frente al Bournemouth en el fin de semana inaugural de la liga, antes de cerrar una segunda cesión al Everton antes de que terminara el mercado de fichajes.

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El sorteo de cuartos de final depara al Fleetwood

Mientras Grealish trabaja para recuperar la confianza de Moyes antes de que el Everton vuelva a jugar en la Premier League, a sus compañeros les ha deparado un rival favorable el sorteo de cuartos de final de la Copa de la Liga. El equipo de Merseyside viajará al Highbury Stadium para enfrentarse al Fleetwood Town, de la League Two, que dio la sorpresa al eliminar al Arsenal en los penaltis y alcanzar los cuartos de final. Evitar el exceso de confianza ante un rival de cuarta categoría dará al Everton muchas opciones de llegar a semifinales.