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David Moyes criticó duramente a sus jugadores del Everton después de que una noche que debía ser de celebración acabara en desastre en el Gtech Community Stadium. En una velada en la que el veterano escocés batió un récord, el Brentford goleó 4-0 al Everton con una actuación muy eficaz.

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Una noche histórica que acabó mal

Moyes hizo historia el lunes al dirigir su partido número 593 como entrenador del Everton, pero la ocasión quedó completamente eclipsada por una actuación sin pegada . El Everton fue inferior desde el pitido inicial ante un Brentford lleno de energía, que acabó logrando su victoria más amplia de la temporada en la Premier League. El resultado deja a Moyes ante preguntas difíciles sobre la falta de carácter de su equipo en una fecha tan importante para él.

«No hay mucho que decir, ¿verdad?», dijo Moyes. «No jugamos bien. El Brentford jugó bien. Tuvimos algo de mala suerte con los goles, que hicieron que pareciera aún peor de lo que fue. Pero no jugamos bien. No nos pareció en absoluto a nosotros. No tengo quejas de los jugadores, lo han hecho muy bien hasta ahora, pero esta noche parecía que, por algún motivo, no estábamos metidos en el partido. No sé por qué».

Moyes no busca excusas

La derrota fue uno de los pocos momentos bajos de una temporada en la que el Everton había mostrado hasta entonces señales de estabilidad, pero Moyes dejó claro que no pasará por alto semejante bajada de nivel. Exigió una reacción inmediata a una plantilla que pareció bloquearse en Londres. El entrenador insistió en que, pese a los desvíos en los primeros goles, el nivel general de la actuación estuvo muy por debajo de lo exigible.

Al reflexionar sobre la dura derrota, Moyes lanzó una última advertencia a sus jugadores por su rendimiento sobre el terreno de juego. «La actuación de esta noche no tiene excusa. Se merecen mis críticas por cómo han jugado, porque espero mucho más», afirmó.

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La roja a Tarkowski agrava el desastre

Cualquier esperanza de remontada sufrió un golpe decisivo en el minuto 40, cuando James Tarkowski fue expulsado por una entrada peligrosa sobre Yehor Yarmolyuk. En un primer momento, el árbitro mostró una tarjeta amarilla, pero la revisión del VAR puso de manifiesto la gravedad de la entrada con los tacos por delante a la espinilla del jugador del Brentford. La expulsión del capitán fue un golpe del que el Everton nunca se recuperó y el equipo no ofreció ninguna resistencia significativa en la segunda parte.

Moyes admitió que, tras ver las imágenes, no podía discutir la decisión de enviar a su defensa al vestuario antes de tiempo. «Mi primera impresión fue que no me parecía roja», explicó el escocés. «Pero, después de volver a verla, veo que tiene la bota un poco más alta de lo que me gustaría, así que puedo entenderlo».

Un duro golpe para el Everton antes del derbi de Merseyside

El Everton afronta un importante problema defensivo antes del derbi de Merseyside del domingo: Tarkowski, pieza clave en el centro de la defensa, se perderá oficialmente por sanción el intenso duelo en casa contra su gran rival, el Liverpool. La ausencia de su líder defensivo supone un duro golpe para el Everton antes de recibir al Liverpool en uno de los partidos más apasionantes de la Premier League. Mientras tanto, la jornada del fin de semana arrancará un día antes, el sábado, cuando el Brentford visite Old Trafford para medirse al Manchester United en otro atractivo encuentro de la máxima categoría.