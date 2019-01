David Faitelson y José Luis Higuera se enfrascan en un duelo vía redes sociales

David Faitelson y José Luis Higuera son dos de los personajes más polémicos del futbol mexicano, protagonizando un acalorado intercambio de palabras el lunes por la noche a través de Twitter, luego de la polémica suscitada en el partido Chivas vs Toluca y el gol que no fue contabilizado.

El directivo fue el primero en atacar, asegurando que el analista de ESPN buscaba atraer la atención, pues aseveró que el Rebaño era favorecido por las televisoras.

Por su parte, el periodista no se quedó callado, recriminándole a Higuera los malos resultados y la gestión que han realizado con Guadalajara, recordando los malos torneos y el Mundial de Clubes.

La discusión no paró y ambos personajes siguieron tundiéndose. A continuación, la conversación completa.

Gracias por la respuesta muestra mas incongruencia. No esperaba menos. A pesar de todo me caes bien. Se que al final tienes que generar rating y es parte de tu chamba estar hostigando y provocando. Abrazo https://t.co/jFhpNch7Ea

Mi trabajo ==o “chamba”, como tú le llamas== es hacer periodismo. Lo he hecho, bien o mal, durante 35 años. Tú trabajo: ¿Cuál es? ¿Destruir una tradición llamada Chivas?

Y tú, la verdad, no me caes ni bien ni mal, simplemente no me caes. Es mi último comentario. No vale la pena. https://t.co/Bp5ADh6Bxj