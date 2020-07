David Boquín seguirá en el Sonsonate

El jugador tenia planeado cambiar de aires, pero el técnico Rubén Da Silva le pidió quedarse.



El argentino David Boquín no se pudo ir a en un vuelo humanitario y decidió seguir en El Salvador, donde se preparará de lleno para el próximo torneo Apertura 2020, ya que su técnico Rubén Da Silva le dijo que contaba con su aporte en la delantera.



“Rubén Da Silva, que me dijo que quería contar conmigo (para la próxima temporada). Es una gran persona y no le quería fallar a él principalmente, pero no te voy a mentir, sí se extraña y a veces cuesta cada vez más. Se extraña mucho a la familia pero me tratan muy bien en el país”, dijo Boquín.





Y agregó: “Quiero pelear por clasificar y pelear arriba por ser el goleador del torneo. Así que esperemos que se desarrolle el fútbol y que la gente sea consciente de cuidarse y salir si es necesario para que todos salgamos adelante de esta pandemia”.