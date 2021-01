David Bettoni: "¿Los árbitros? Estáis vosotros para ver qué pasa"

El segundo de Zidane repitió como primero y, pese a la polémica, no habló de Medié Jiménez y el VAR. También dio la cara por sus jugadores.

David Bettoni ofreció su cuarta rueda de prensa como primer entrenador en funciones, debido al positivo de Zidane. Tras sufrir su primera derrota, contra el Levante (1-2), defendió lo mostrado por su Real Madrid.

Cuarta derrota de la temporada: "Es una derrota difícil, sobre todo desde el 9', cuando el partido se puso cuesta arriba. Metimos un gol a la contra, un buen gol. El empate del Levante nos metió la moral un poquito abajo. Entramos bien en la segunda parte, presionando arriba, con mucha personalidad, tuvimos dos ocasiones... El segundo gol fue un golpe muy duro. Hicimos algún cambio con el míster, pero no pudimos empatar. Vi un equipo con muy buena actitud, muy buen carácter. Al final del partido en el vestuario he visto a un equipo triste pero con ánimo para seguir peleando hasta el final".

El árbitro y el VAR: "Con las decisiones arbitrales, como siempre, nos quedamos en la misma línea. No vamos a opinar, estáis vosotros para ver qué pasa. Ha pasado así, han ganado 1-2, nos quedamos con nuestro juego, que ha sido complicado con diez porque son un buen equipo, se asocian bien. He visto a un Madrid con mucho carácter, pero no hemos podido ganar este partido".

Adiós a la Liga: "Los madridistas siguen creyendo en su equipo porque el ADN del club es luchar hasta el final por todos los títulos. Hemos ido a por el partido, hemos presionado muy alto, que es una señal positiva. No hemos podido ganar, pero hay que ver el esfuerzo de los jugadores. Nos quedamos hasta el final con eso. La gente que quiere al Madrid ha visto lo mismo. La actitud, todos lo hemos visto, ha sido la de un equipo que ha luchado hasta el final".

El cambio de Benzema: "Le cambiamos al final porque queríamos meter a Mariano. No miramos si es el máximo goleador, tenemos una plantilla amplia, con un segundo delantero que es Mariano. Queríamos meter frescura, tiene buen juego aéreo, es peleón... Era una opción, un delantero por otro".

La edad de Chust para entrar por Militao: "No tiene nada que ver con Víctor (Chust), que fue titular en Copa. Mi primera idea era meter a un central, pero con la cabeza fría y hablando con Zidane sabemos que con Víctor era quitar a un centrocampista y decidimos meter a Case de central, con Kroos y Modric en el medio, dos extremos y un punta. Creo que era la decisión más justa y acertada. No tiene que ver con la edad de Víctor".