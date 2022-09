El jugador austriaco atiende a GOAL tras comenzar su segunda temporada en el Real Madrid

David Alaba afronta este año su segunda temporada en el Real Madrid y la sensación es que el austriaco puede ser uno de los mejores fichajes de la historia del club. El zaguero llegó gratis tras acabar su contrato con el Bayern de Múnich y en su primera temporada fue clave para conquistar la Supercopa de España, LaLiga y la Champions League. Además, también ha logrado ya este año conquistar la Supercopa de Europa, en la cual marcó el primero de los dos goles del equipo de Ancelotti.

Antes del debut en la UEFA Champions League ante el Celtic de Glasgow, David Alaba ha atendido a GOAL para repasar su llegada al Real Madrid y algunos secretos de su vida los cuales eran desconocidos hasta la fecha por el gran público.

La entrevista

David Alaba, en el FC Bayern era usted conocido por su intensa comunicación en el campo. ¿Hasta qué punto lo hace ya en el Real Madrid?

"Me comunico mucho en el campo desde el primer día. Es parte de mi juego. Se me exige, pero también es la exigencia que me hago a mí mismo".

¿Qué tal con el idioma?

"Mis órdenes en el campo ya funcionan muy bien en español. En las primeras semanas, pisé a fondo el acelerador en mis clases de idiomas. Era muy importante para mí aprender rápidamente los fundamentos. Ahora mismo puedo conversar bien con mis compañeros de equipo. Pero es probable que mi español no sea lo suficientemente bueno para una entrevista".

¿Qué jugador de los que ha tenido que tratar como compañero o rival en su carrera hasta ahora es el que más se comunica sobre el terreno de juego?

"Thomas Müller está ahí arriba. Tal vez Dante se acerque. Cuando yo defendía por la izquierda, él jugaba a mi lado en el centro de la defensa y me guiaba muy bien. He aprendido mucho de él".

¿Quién da las órdenes en el Real, aparte de usted?

"Con nosotros, esta tarea se reparte entre varios jugadores: Luka Modric, Karim Benzema y Toni Kroos asumen la responsabilidad en materia de comunicación".

Modric y Kroos han formado durante mucho tiempo un trío en el centro del campo con Casemiro. ¿Qué opina de su fichaje por el Manchester United?

"Estaba en una situación similar a la mía hace un año. Por eso hablamos mucho de ello. Tras nueve años en el Real Madrid, buscaba un nuevo reto. Le deseo lo mejor de todo corazón."

Usted trabajó Carlo Ancelotti en el FC Bayern hace unos años. ¿Hasta qué punto ha cambiado desde entonces?

"Como persona y como entrenador, es el mismo que entonces, sigue representando los mismos valores. Su formación y su forma de jugar al fútbol quizá hayan cambiado algo".

¿En qué se parecen Uli Hoeneß y Florentino Pérez?

"Ambos son grandes personalidades que viven para su club. Y ambos quieren estar cerca del equipo. Florentino Pérez viene al vestuario después de cada partido y a veces después del entrenamiento para hablar con nosotros, los jugadores. Uli Hoeneß hacía lo mismo. Es importante que sepas cómo están los jugadores."

¿Cómo de estrecha era su relación con Hoeneß?

"Llegué a Múnich con 16 años y tuve una relación muy especial con él desde el principio. A menudo me llamaba a su despacho para darme consejos o hacerme peticiones. Recuerdo que una vez me dijo: 'Quiero que asumas más responsabilidad en el campo y en el vestuario'. Siempre pude comunicarme de forma muy abierta y honesta con él. Uli Hoeneß me ha ayudado mucho como persona y como futbolista. Para mí, es una gran inspiración.

¿Cómo fue la despedida del verano pasado?

"Después del último partido, me despedí de él y de Karl-Heinz Rummenigge en la sala de estar del estadio. Después de un tiempo tan largo y exitoso juntos, fue naturalmente muy emotivo".

Su salida del FC Bayern estuvo acompañada de algún que otro ruido; recientemente, el director deportivo Hasan Salihamidzic admitió errores en su trato con usted. ¿Ha estado en contacto con él recientemente?

"No, no hemos tenido ningún contacto ahora. Todo está bien entre el FC Bayern y yo. Siempre prefiero mirar hacia adelante que hacia atrás.

Además de Pini Zahavi, también te asesora tu padre George. ¿Cómo ha afectado a su relación con él el momento turbulento de la fallida ampliación de su contrato en el FC Bayern y su fichaje por el Real?

"Tengo una relación muy estrecha con mi padre. Estamos en contacto todos los días. Me ayuda mucho a mantener mi mente libre para lo esencial: El fútbol".

¿También hablas con él de tus logros futbolísticos?

"Desde que tenía 17 años, ha estado presente en todos mis partidos en casa. Después de cada partido fuera de casa, es la primera persona a la que llamo en el autobús. Luego charlamos sobre mi juego y me da su sincera opinión. Al día siguiente me envía todo tipo de estadísticas, que luego discutimos en detalle".

Tu padre era músico, tu hermana Rose May es cantante. ¿Qué papel desempeñó la música en su infancia?

"Crecí con la música. Es una parte muy importante de mi familia. Cuando era niño, teníamos música a todas horas. CDs, discos. Ya sea en el piso o en el coche: música, música, música. Y todo el mundo cantaba.

¿Consideró la posibilidad de hacer carrera como cantante?

"Soñaba con una carrera como cantante, pero me di cuenta relativamente rápido de que no iba a suceder. Pero, al igual que la música, también he amado el fútbol desde el principio".

¿Tocas instrumentos?

"Mis padres me probaron con el piano y la guitarra. Pero mi hermana obviamente tiene todo el talento de la familia para ello".

¿Puedes seguir tocando canciones con ambos instrumentos?

"Sí, una a la guitarra y dos al piano".

¿Asistía a las actuaciones de su padre cuando era niño?

"A menudo. A veces entre bastidores, a veces a un lado del escenario, a veces entre el público en primera fila. Los recuerdos están grabados a fuego en mi mente. Su actuación en el Donauinselfest de Viena fue muy especial. Para mí fue una locura la cantidad de gente que miraba a mi padre".

¿Qué tipo de música escuchas hoy?

"Principalmente hip hop, R'n'B y música de adoración cristiana".

¿Quién es el DJ de el vestuario del Real Madrid? ¿Y qué música suena ahí?

"Karim Benzema. Toca todo tipo de música".

Junto con su hermana abrió el restaurante DaRose en Viena. ¿Cómo surgió?

"Mis padres sabían que quería probar la gastronomía. En su momento mis padres se me acercaron con una idea y me gustó mucho. Así que decidimos juntos, como familia, abrir un restaurante. Todos lo disfrutamos mucho. Cuando voy a Viena, el restaurante es mi primera parada".

Recientemente se ha incorporado a su club de origen, el Austria de Viena, como parte de "Viola Investment GmbH - Friends of Austria". ¿Qué le impulsó a hacerlo?

"El Austria de Viena es el club de mi corazón. Estoy muy agradecido al club. Tenía claro que iba a ayudar en los momentos difíciles. Sigo al Austria intensamente: veo los partidos y me comunico con la gente de allí".

¿Te ves en el futuro volviendo al Austria?

"Eso está todavía muy lejos para mí. No miro tan lejos en el futuro. Todavía no sé qué pasará dentro de unos años o cuando termine mi carrera".

Se rumorea que es usted un fan del Galatasaray de Estambul: ¿Es eso cierto?

"Sí, tengo simpatía por el Galatasaray. De niño, jugaba todos los días en Viena. Tenía muchos amigos de Turquía allí. Había exactamente tres opciones: Galatasaray, Besiktas y Fenerbahce. Me decidí por el Galatasaray muy rápido. No recuerdo por qué. Siempre veía los derbis de Estambul junto con mis amigos de Gala".