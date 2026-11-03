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El director deportivo del Shakhtar Donetsk, Darijo Srna, ha expresado su agradecimiento al seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, después de que el centrocampista Marlon Gomes y el extremo Alisson Santana recibieran sus primeras convocatorias con la selección absoluta. Los dos jóvenes son los primeros jugadores del club ucraniano convocados por Brasil en ocho años.

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Los jóvenes brasileños reciben el reconocimiento de la selección de Brasil

El creativo mediapunta Gomes, de 22 años, y el veloz atacante Santana, de 21, han sido incluidos en la última convocatoria de Ancelotti con Brasil para la ventana internacional de noviembre. Es la primera vez desde las convocatorias de Fred y Taison en 2018 que el Shakhtar aporta jugadores a la selección cinco veces campeona del mundo. Desarrollar talento de primer nivel pese a la guerra que continúa en Ucrania supone un gran logro para el club.

El dirigente del club elogia la resiliencia de los dos jugadores

En declaraciones a talkSPORT sobre el reconocimiento internacional de ambos en medio de la realidad cotidiana del conflicto, Srna afirmó: «Se lo merecían. Es un gran éxito para todo el club. Vivimos cada día con sirenas, bajo las bombas, y sufrimos ataques de drones Shahed. Por eso, llegar a la selección de Brasil en estas condiciones es increíble».

«Muchas gracias a Carlo Ancelotti, porque es un entrenador que sabe elegir a los jugadores. Son dos jugadores jóvenes y seguro que serán el futuro de la selección de Brasil. Envía un mensaje muy importante a todo el mundo y a todos nuestros jugadores brasileños en el Shakhtar: seguimos aquí, estamos vivos y seguimos formando jugadores increíbles. Demuestra que, como todos los ucranianos, luchamos hasta el final».

Doce años de exilio alimentan el orgullo europeo

Obligado a abandonar su ciudad en 2014, cuando los separatistas prorrusos tomaron el control de Donetsk, el club sigue sin poder jugar en el Donbass Arena y debe disputar sus partidos europeos como local en el extranjero. Sobre esos 12 años de exilio, Srna añadió: «Estamos esperando ese momento. Rezamos cada día por la paz».

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«En la Champions League no luchamos solo por el Shakhtar, sino por toda Ucrania, por todos nuestros aficionados y por todo el ejército. Queremos darles 93, 95 minutos de emociones positivas, como hicimos contra el AEK [en la victoria por 3-1 en la Champions League], y lo agradecen mucho».

«Ucrania atraviesa ahora un momento muy, muy difícil, con ataques todos los días. Incluso ayer se cancelaron partidos porque no era posible jugar debido a los drones Shahed. Por desgracia, esta es nuestra vida hoy. Esta es nuestra realidad. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Tenemos que permanecer unidos hasta nuestra victoria».

Una gira por el Sudeste Asiático espera a los debutantes

Gomes y Santana figuran entre los 15 jugadores menores de 23 años incluidos en la convocatoria de 26 futbolistas de Ancelotti. El técnico italiano dirige una renovación generacional junto a figuras consolidadas como Bento, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Endrick, Raphinha y Vinicius Junior. Brasil se enfrentará a Japón el 14 de noviembre y, tres días después, a Singapur, anfitrión del encuentro. Ambos amistosos se disputarán en el Estadio Nacional de Kallang. Los dos jóvenes del Shakhtar esperan debutar con la selección absoluta durante la gira.