Ante una placa de honor de madera, en la que están inmortalizados los años de los títulos del campeón récord alemán, Klopp se fijó en tono de broma en los huecos de 2011 y 2012. Con un guiño, señaló los saltos en la cronología y bromeó: "¡Ahí falta algo!"

El trasfondo del dardo: precisamente en esas dos temporadas, el entonces club de Klopp, el Borussia Dortmund, se llevó la Bundesliga. Cuando poco después el seleccionador nacional observó la cronología de la Copa y también allí descubrió el hueco del año del doblete del Dortmund en 2012, insistió entre sonrisas: "Y aquí también. Esto es raro". Una aparición humorística muy en el típico estilo de "Kloppo", que está siendo celebrada en las redes sociales.

Clásico de la década de 2010: cuando el BVB era la bestia negra del Bayern

La pulla humorística despierta recuerdos de la que probablemente fue la era más intensa de la historia reciente de la Bundesliga. Bajo Klopp, el Borussia Dortmund vivió una época dorada entre 2008 y 2015 y por momentos se convirtió en la "bestia negra" del FC Bayern.

Liderado por estrellas como Robert Lewandowski, Mario Götze y Mats Hummels, el BVB arrolló a la liga con su estilo de juego de alta intensidad. El punto culminante absoluto de esta fase fue el año 2012, cuando el Dortmund no solo le arrebató la Bundesliga al Bayern, sino que también humilló al rival en la final de la DFB-Pokal en el Estadio Olímpico de Berlín con un 5-2, completando así el histórico doblete.

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El "reflejo Bayern" provoca un cambio en la relación de poder

Esta humillación activó el célebre "reflejo Bayern" y alcanzó su punto culminante en la temporada 2012/13 con el enfrentamiento definitivo. En la primera final íntegramente alemana de la historia de la Champions League, en el estadio de Wembley de Londres, los dos archirrivales se encontraron cara a cara en la cima de su rivalidad.

En un partido dramático, los muniqueses se impusieron por 2-1 gracias a un gol tardío de Arjen Robben. Fue el pistoletazo de salida de una histórica serie de títulos del Bayern, que también está estrechamente relacionada con el traspaso de las estrellas del BVB Götze, Lewandowski y Hummels.

Con su marcha al FC Liverpool en 2015, Klopp abrió un nuevo capítulo y celebró con los Reds en 2019 la conquista de la Champions League y, un año más tarde, el histórico 20.º título de liga inglés.